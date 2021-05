Streamingutbudet är större än någonsin med nykomlingen Paramount+ och HBO Max som lanseras i år - vi hjälper dig hitta rätt i havet av streamingtjänster

Streamingtjänster utvecklas snabbare än någonsin. Det kommer nya tjänster och gamla tjänster byter namn och ändrar form. Vi har gått igenom utbudet i streamingvärlden och presenterar vilka som finns och vad som gäller för dig som konsument.

Det kan vara svårt att välja rätt streamingtjänst för en själv eftersom alla erbjuder olika innehåll samtidigt som innehållet på tjänsterna också förändras hela tiden. Ett exempel på det här är serien Vänner (Friends) som nyligen flyttade från Netflix till HBO Nordic.

Även om många av tjänsterna producerar eget unikt innehåll och tävlar om rättigheterna för nya serier som ska släppas, råder det också en klar konkurrens om de gamla serierna som fortfarande är väldigt populära.

Under pandemin har många sökt sig tillbaka till gamla serier som väcker känslor av nostalgi, som The Office, Seinfeld eller redan nämnda Vänner, skriver Sveriges Radio.

Vilka program som finns tillgängliga på olika streamingtjänster beror på de rättigheter som streamingbolaget har. Det betyder att program kan finnas tillgängliga på olika tjänster i olika länder. Bolagens rättigheter påverkar också om programmen på streamingtjänsten kan ses utomlands. Det här påverkas också av programmens ursprungsland.

De flesta av streamingtjänsterna erbjuder en möjlighet att se på innehållet offline. Dessutom erbjuder de flesta betalda streamingtjänsterna en gratis provperiod som varierar från en vecka till en månad. Det är även lätt att testa på olika tjänster och byta tjänst beroende på vilket innehåll man vill ha.

Det finns också en rad alternativ som är gratis.

Nedan listar vi priser och villkor samt innehåll för tjänsterna som i nuläget är tillgängliga i Finland.

Apple TV+

Ägs av Apple Inc.

Pris: 7 dagar gratis, efter det 5,99€/mån. Erbjuder även Paramount+ som extrapaket för 6,99€/mån.

Innehåll: Egna originalserier, några andra program (som inte är originalserier, ex. Fraggle Rock säsong 1-4), filmer, dokumentärer.

Populärt: Tenet, The Year Earth Changed.

Originalinnehåll: Ted Lasso, The Morning Show.

Textning på svenska: Ja

Ljudspår på svenska: Ja, i innehåll för barn.

Enheter: Du kan dela din prenumeration med fem familjemedlemmar.

Möjlighet att hyra filmer/serier: Nej.

Titta utomlands: Vissa program kan gå att se utomlands, men de rekommenderar att man laddar ner de programmen man vill se på i förhand och tittar i offline-tillstånd.

Offline: Ja.

Yle Arenan

Del av Rundradion Ab.

Pris: Gratis.

Innehåll: Nyheter, sport, filmer, dokumentärer, serier, barnprogram.

Populärt: Tunna blå linjen, Exit, Skam, Vuxna!, Kaurismäkis filmer.

Originalinnehåll: Invisible Heroes, M/S Romantic, m.fl.

Textning på svenska: Största delen av Yles dramautbud textas till svenska och alla de innehåll som sänts inom ramen för Yle Fem. En del av innehållet som sänts på Yle Teema, t.ex. dokumentärer har svensk text.

Ljudspår på svenska: Tillgängligt i många barnprogram.

Enheter: Inte begränsat.

Möjlighet att hyra filmer/serier: Nej.

Titta utomlands: Hela innehållet kan ses inom EU om man bekräftar sin hemkommun. En del innehåll, bl.a. nyheter går att se i hela världen.

Offline: Nej.

Blockbuster

Del av Nuuday.

Pris: Inget prenumerationspris, utan du hyr och köper serier och filmer.

Innehåll: Över 7000 serier och filmer.

Populärt: Supernatural, The 100, Wonder Woman 1984, Harry Potter, Star Wars, Oscars-nominerade filmer.

Originalinnehåll: Nej.

Textning på svenska: Ja.

Ljudspår på svenska: Ja, i barnfilmer.

Enheter: Då man hyrt eller köpt en film går filmen i fråga att se på endast en enhet samtidigt. Man kan dock använda samma Blockbuster-konto på två enheter samtidigt och se på två olika filmer eller serier.

Möjlighet att hyra filmer/serier: Ja.

Titta utomlands: Ja.

Offline: Ja.

Streamingtjänsterna konkurrerar med sitt originalinnehåll, som inte går att se någon annanstans än på en specifik tjänst. En av Disney+-originalserierna är Wandavision. Näyttelijät Elizabeth Olsen ja Paul Bettany esittävät pääosia tv-sarjassa WandaVision. Bild: Marvel Studios 2021

C More

Ägs av Bonnier Broadcasting (C More Entertainment).

Pris: Fem olika paket: C More gratis 2 veckor, sedan 12,95€/mån. C More Sport+ 29,95€/mån (specialpris, ordinarie pris 39,95€/mån). C More Total+ 34,95€/mån (kampanjpris, ordinarie pris 44,95€/mån). C More Sport 24,95€/mån. Telia Liigapassi 27.95€/mån.

Innehåll: Sport, filmer, serier, dokumentärer, Mtv:s innehåll.

Populärt: Beck, Johan Falk, Keeping up with the Kardashians.

Originalinnehåll: Hotel Swan Helsinki, Rantabaari.

Textning på svenska: Ja, åtminstone då engelskt ljudspår.

Ljudspår på svenska: Nej.

Enheter: Med ett konto kan du titta på två olika enheter samtidigt.

Möjlighet att hyra filmer/serier: Nej.

Titta utomlands: Kan tittas på hela EU-området.

Offline: Möjligt på en del av programmen.

Discovery+ (tidigare Dplay)

Ägs av Discovery Networks Sweden.

Pris: Beror på paketet. Discovery+ free är gratis. Discovery+ är gratis i 7 dagar, sedan 6,99€/mån. Discovery+ Sport 9,99€/mån. Discovery+ Sport Hockey 23,99€/mån. Discovery+ Sport C More 23,99€/mån. Discovery+ Total 26,99€/mån.

Innehåll: Filmer, serier, dokumentärer, sport.

Populärt: Two and a Half Men, The Big Bang Theory.

Originalinnehåll: Unelmahäät, Ex on the beach Suomi afterski, Karhuryhmä, Tuurin kyläkauppias ja kesäapulaiset.

Textning på svenska: Varierar beroende på programmet, men många av dem har svensk textning.

Ljudspår på svenska: Nej (svenskspråkigt innehåll finns dock.)

Enheter: Man kan titta på två enheter samtidigt.

Möjlighet att hyra filmer/serier: Nej.

Titta utomlands: Du kan använda tjänsten inom hela EU, men det kan finnas skillnader i innehållets visningsrättigheter beroende på landet. En del av programmen är tillgängliga endast i Finland, medan andra går att se i alla EU-länder.

Offline: Nej.

Disney+

Ägs av Walt Disney Company.

Pris: 8,99€/mån eller 89,90€/år.

Innehåll: Över 500 filmer och 6000 avsnitt, Disney+-originalinnehåll. Star, i vilket det finns innehåll från Disney Television Studios, 20th Century Studios, FX, 20th Television, ABC och Searchlight Pictures. Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic.

Populärt: The Falcon and the Winter Soldier, Moana.

Originalinnehåll: Wandavision, Star Wars: The Mandalorian.

Textning på svenska: Ja.

Ljudspår på svenska: Ja, åtminstone i de program som är tecknade och riktade mot barn.

Enheter: Du kan titta på 4 enheter samtidigt och spara nedladdat innehåll på upp till 10 enheter.

Möjlighet att hyra filmer/serier: Ja.

Titta utomlands: Ja, innehållet är tillgängligt inom EU. Dessutom går det att ladda ner och titta offline var som helst i världen.

Offline: Ja.

Elisa Viihde

Produceras av Elisa.

Pris: Elisa Viihde gratis i 2 veckor, sedan 6,90€/mån. Elisa Viihde Premium 12,45€/mån de första 6 månaderna, sedan 24,90€/mån, 24 månaders bindningstid. Elisa Viihde Premium + Elisa Viihde Viaplay 16,95€/mån de första 3 månaderna, sedan 33,90€/mån, 24 månaders bindningstid.

Innehåll: Filmer, serier, sport.

Populärt: Blade Runner 2049, Jumanji: The Next Level.

Originalinnehåll: Ismo, Ivalo, Kalifornian Kommando, Konttori.

Textning på svenska: Ja.

Ljudspår på svenska: Ja, åtminstone i sportprogram finns svenskspråkigt ljud.

Enheter: Du kan se på två enheter samtidigt.

Möjlighet att hyra filmer/serier: Ja.

Titta utomlands: Ja, programmen är tillgängliga inom hela EU-området.

Offline: Ja.

De kända Gudfadern-filmerna går att se på den nya Paramount+-tjänsten. Marlon Brando spelar Don Vito Corleone i filmen Gudfadern Bild: Courtesy Everett Collection/All Over Press

Google Play

Del av Google.

Pris: Inget prenumerationspris, utan du köper och hyr serier och filmer.

Innehåll: Filmer, serier.

Populärt: Wonder Woman 1984, The Marksman.

Originalinnehåll: Nej.

Textning på svenska: Det finns, men det varierar beroende på film.

Ljudspår på svenska: Nej, om inte svenskspråkigt innehåll.

Enheter: Du kan endast se på en hyrd eller köpt film på en enhet åt gången. Du kan dock se på upp till tre olika köpta filmer samtidigt på olika enheter.

Möjlighet att hyra filmer/serier: Ja.

Titta utomlands: Ja, om nedladdad.

Offline: Ja.

HBO Nordic (ska bli HBO Max)

Del av HBO, Home Box Office Inc.

Pris: 10,95€/mån.

Innehåll: Filmer, serier.

Populärt: Game of Thrones, Zack Snyder’s Justice League, Sex and the City.

Originalinnehåll: Euphoria, Chernobyl, Björnstad.

Textning på svenska: Ja.

Ljudspår på svenska: Ja, i filmer och serier för barn.

Enheter: Du kan se på två enheter samtidigt.

Möjlighet att hyra filmer/serier: Nej.

Titta utomlands: Ja, innehållet är tillgängligt på hela EU-området.

Offline: Ja.

Mtv

Ägs av MTV Oy.

Pris: Gratis. Möjlighet att köpa C More som extra betald tjänst.

Innehåll: Filmer, serier, dokumentärer, tv-program.

Populärt: Salatut elämät, Emmerdale, Teräsleidit.

Originalinnehåll: Rantabaari.

Textning på svenska: Nej.

Ljudspår på svenska: Nej.

Enheter: 2 enheter kan användas samtidigt. Man kan vara inloggad på flera maskiner samtidigt.

Möjlighet att hyra filmer/serier: Nej.

Titta utomlands: Många av programmen går endast att se i Finland.

Offline: Nej, för det behövs den betalda tilläggstjänsten C More.

Harry Potter-filmerna börjar väl snart höra till gamla godingar och finns tillgängliga att hyra eller köpa på flera streamingtjänster. Daniel Radcliffe muiden oppilaiden ympäröimänä. Bild: Warner Bros / courtesy Everett Collection / Everett Collection / All Over Press

Netflix

Ägs av Netflix, Inc.

Pris: 7,99€-15,99€/mån beroende på abonnemang.

Innehåll: Filmer, serier, reality, dokumentärer.

Populärt: Stowaway, Shadow and Bone, The Serpent, Snabba Cash, How I Met Your Mother.

Originalinnehåll: Ginny & Georgia, Formula 1 Drive to Survive, Stranger Things.

Textning på svenska: Ja.

Ljudspår på svenska: Ja, i barnprogram

Enheter: Mängden enheter man kan titta på samtidigt beror på abonnemanget. Med baspaketet (7,99€/mån) kan du titta på en enhet, med dubbelpaketet (11,99€/mån) kan du titta på två enheter och med familjepaketet (15,99€/mån) kan du titta på 4 enheter samtidigt.

Möjlighet att hyra filmer/serier: Nej.

Titta utomlands: Ja, men innehållet växlar.

Offline: Ja.

Paramount+

Ägs av Viacom CBS. Fås i Finland som en extra betald tjänst via bland annat Apple TV+, Telia och Ruutu. Ska få en egen app i något skede.

Pris: Ruutu: 2 veckor gratis, sedan 6€/mån. Telia: 2 veckor gratis, sedan 5,95€/mån. Apple TV: Gratis i 1 vecka, sedan 6,99€/mån.

Innehåll: Över 6000 avsnitt av filmer, serier, reality, dokumentärer

Populärt: Dexter, South Park, The Godfather.

Originalinnehåll: Two Weeks To Live, The Twilight Zone.

Textning på svenska: Ja.

Ljudspår på svenska: Ja, i barnprogram.

Enheter: Beror för tillfället på via vilken tjänst man tar det.

Möjlighet att hyra filmer/serier: Nej.

Titta utomlands: Beror för tillfället på via vilken tjänst man tar det.

Offline: Ja.

Prime Video (tidigare Amazon Prime)

Ägs av Amazon.

Pris: Gratis i 7 dagar, sedan 5,99€/mån.

Innehåll: Filmer, serier, dokumentärer.

Populärt: Fight Club, The Office.

Originalinnehåll: The Marvelous Mrs Maisel, Ted Bundy: Falling For A Killer, Chasing Happiness.

Textning på svenska: Ja.

Ljudspår på svenska: Ja, i barnfilmer och -serier.

Enheter: Går att se på tre enheter samtidigt.

Möjlighet att hyra filmer/serier: Ja.

Titta utomlands: Ja, på EU-området finns samma innehåll som i Finland tillgängligt. Utanför EU rekommenderas att programmen laddas ner på förhand.

Offline: Ja.

Den norska serien Exit finns att se på Yle Arenan. Man blir ordlös av hur vidriga de rika finanshajarna i Exit är. Bild: Hallgrim Haug / Fremantle/NRK

Rakuten TV

Ägs av Rakuten.

Pris: Finns en del gratisinnehåll med reklam, annars kan man hyra och köpa de filmer och serier man vill se.

Innehåll: Filmer, serier.

Populärt: Sound of Metal, Falling.

Originalinnehåll: Nej.

Textning på svenska: I vissa filmer och serier, det varierar.

Ljudspår på svenska: Nej.

Enheter: En enhet på gången.

Möjlighet att hyra filmer/serier: Ja.

Titta utomlands: Ja, men innehållet varierar.

Offline: Ja.

Ruutu

Ägs av Nelonen media.

Pris: Gratis.

Innehåll: Nyheter, sport, serier, filmer, dokumentärer, reality.

Populärt: Diili, Grey’s Anatomy, Huvila ja huussi, Selviytyjät.

Originalinnehåll: Temptation Island Suomi, Arman ja Suomen rikosmysteerit.

Textning på svenska: Nej.

Ljudspår på svenska: Nej.

Enheter: Med samma ip-adress kan du titta från 5 olika maskiner.

Möjlighet att hyra filmer/serier: Nej.

Titta utomlands: En stor del av Ruutus innehåll går endast att se i Finland. Inom EU om man laddar upp ett finskt betalkort.

Offline: Nej.

Ruutu+

Ägs av Nelonen media.

Pris: Två paket: Ruutu+, gratis i 2 veckor, sedan 6,95€/mån. Ruutu+ utan reklam, gratis i 2 veckor, sedan 9,95€/mån. Också några andra extratjänster man kan betala för (Viasat World, Paramount+, Yogaia, Qello Concerts).

Innehåll: Nyheter, sport, serier, filmer, dokumentärer, reality.

Populärt: Diili, Grey’s Anatomy, Huvila ja huussi, Selviytyjät.

Originalinnehåll: Temptation Island Suomi.

Textning på svenska: Nej.

Ljudspår på svenska: Nej.

Enheter: Med samma ip-adress kan du titta från 5 olika maskiner.

Möjlighet att hyra filmer/serier: Nej.

Titta utomlands: En stor del av Ruutus innehåll går endast att se i Finland. Inom EU om man laddar upp ett finskt betalkort.

Offline: Nej.

SF Anytime

Del av SF Studios, som är en del av Bonnierkoncernen.

Pris: Ingen prenumeration, utan man hyr och köper de filmer och serier man vill se.

Innehåll: Filmer, serier.

Populärt: The Marksman, Suits, Downton Abbey, Tove,

Originalinnehåll: Nej.

Textning på svenska: Ja.

Ljudspår på svenska: Ja, på innehåll för barn.

Enheter: Går endast att se på en enhet samtidigt.

Möjlighet att hyra filmer serier: Ja.

Titta utomlands: Ja, inom EU, om du kan bekräfta att din hemvist är Norden.

Offline: Ja, dock endast i app, inte i webbläsare på dator.

Den kända serien Vänner flyttade för en tid sedan från Netflix till HBO Nordic. Kuva Frendit-sarjasta. Bild: WENNWenn Ltd

Viaplay

Del av Nordic Entertainment Group.

Pris: Två paket: Elisa Viihde Viaplay, pröva i en månad för 5€, sedan 12,99€/mån. Elisa Viihde Viaplay Total, 34,99€/mån.

Innehåll: Filmer, serier, sport.

Populärt: Criminal Minds, Supernatural, Harry Potter-filmserien.

Originalinnehåll: The Head, Kylmäveriset tappajat, Huss.

Textning på svenska: Ja.

Ljudspår på svenska: Ja, i innehåll för barn.

Enheter: Går att se på två enheter samtidigt.

Möjlighet att hyra filmer/serier: Ja.

Titta utomlands: Ja, på hela EU-området. Utanför EU så kan du ladda ner innehållet på förhand och då går det att titta på var som helst.

Offline: Ja.

Viddla

Allmänna bibliotek erbjuder digitala filmer till personer med bibliotekskort. Ansvarig distributör är Kirjastopalvelu Oy. Tjänsten är tillverkad i samarbete med NorgesFilm AS.

Pris: Gratis.

Innehåll: Folkbibliotekens filmer, dokumentärer.

Populärt: Asterix - den magiska drycken, Malasaña 32.

Originalinnehåll: Nej.

Textning på svenska: Ja.

Ljudspår på svenska: Ja, i barnfilmer.

Enheter: En enhet åt gången, personligt bruk.

Möjlighet att hyra filmer/serier: Nej, du lånar filmerna likadant som på ett virtuellt bibliotek utan att betala.

Titta utomlands: Nej, endast tillgängligt i Finland.

Offline: Nej.

Youtube

Pris: Ingen prenumeration behövs, utan man hyr och köper filmer.

Innehåll: Filmer, dokumentärer, serier.

Populärt: The Marksman, After We Collided, Tove.

Originalinnehåll: Nej.

Textning på svenska: Många av filmerna har endast engelska eller finska som textningsmöjlighet.

Ljudspår på svenska: Nej, svenskspråkigt innehåll finns dock.

Enheter: Går endast att se på en enhet i gången.

Möjlighet att hyra filmer/serier: Ja.

Titta utomlands: Ja, men innehållet varierar.

Offline: Nej.