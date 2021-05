Apple möter Fortnite i en massiv rättegång som kan förändra App Stores framtid – vi förklarar vad tvisten handlar om och vad som står på spel

Bild: Collage: Yle / Märta Nummenmaa, EPA-EFE/All Over Press

Apple och Epic Games (som utvecklat spelet Fortnite) inleder en rättstvist. Allt bottnar i betalningar på App Store. Collage av två bilder. Till vänster en hand som håller i en telefon där det görs ett köp i App Store. Till vänster syns appen Fortnite i en telefon. Bild: Collage: Yle / Märta Nummenmaa, EPA-EFE/All Over Press

Epic Games, som är spelsuccén Fortnites utvecklare, blev utslängd från Apples App Store i fjol. Efter det stämde Epic Games Apple. Allt bottnar i betalningar i appen - och domstolens beslut kan förändra hela Apples affärsmodell.

I dag inleds en unik rättegång mellan spelutvecklaren Epic Games och teknikjätten Apple. Vi förklarar vad allt handlar om och vad rättegången kan leda till.

Vad har hänt och varför?

I augusti år 2020 slänger Apple ut Fortnite ur App Store. Orsaken är att spelutvecklaren Epic Games brutit mot Apples regler när det gäller betalningar i appar.

Enligt Apples regler ska alla betalningar ske via dem, inte via appars egna betalsystem. Det betyder att alla som köper något via en app (till exempel valfria objekt eller funktioner i spelet Fortnite) gör det med hjälp av sitt Applekonto.

Apple tar en avgift för alla köp som görs i appar, och den avgiften är 30 procent av kostnaderna. Till följd av det här har Epic Games gått miste om hundratals miljoner dollar i inkomster.

Epic Games gick emot de här reglerna och införde sitt eget betalningsverktyg i appen Fortnite. Epic Games gav användarna möjligheten att välja om de vill betala för köpet via Apple eller via det här betalningsverktyget.

Priset för produkterna var billigare i det egna betalningsverktyget. Allt fler började därför köpa objekt och funktioner i spelet via Epic Games. Det bidrog till mindre inkomster för Apple.

Vad händer nu?

Utvecklaren Epic Games lämnade in en 65 sidor lång stämningsansökan mot Apple och rättegången hålls den här veckan – med start i dag, måndag.

Domstolen ska alltså utreda om Apple hade rätt att kasta ut Epic Games och på agendan är också summan Apple kräver av apputvecklare i samband med köp i appar.

Epic Games har beskrivit Apple som en "utpressare". Enligt bolaget är Apples kontroll över App Store konkurrensbegränsande. Epic Games är inte den enda som kritiserat Apple. Stora bolag såsom Spotify, Match Group (som äger Tinder) och Tile har också riktat kritik mot teknikjätten.

Apples grepp om App Store har även varit ett hett diskussionsämne i amerikanska senaten där flera politiker kallat App Store för ett monopol. Också EU har riktat kritik mot Apple för att man bryter mot EU:s regler om konkurrensbestämmelser. Förra veckan slog EU-kommissionen fast att Apple missbrukar sin marknadsställning när det kommer till strömning av musik.

Parter från olika sidor kommer att höras i rättegången. Bland annat Apples vd Tim Cook ska vittna, likaså Epic Games vd Tim Sweeney.

Vittnen från Facebook och Microsoft kommer också att höras.

Vem har bättre chanser att vinna?

Apple är ett betydligt större bolag än Epic Games och har därmed mer pengar att sätta på rättegången. Apple är känt för att ha vassa advokater som vinner de flesta kamper.

Apple försöker vinna rättegången med att säga att man är ett privat bolag som uppfunnit App Store – och därmed kan kräva vilken summa man vill av dem som vill komma med i App Store. Enligt Apple följer deras regler om 30 procent i provision standarderna inom branschen (exempelvis Google Play, Microsoft, Nintendo och PlayStation).

Experter har kallat Epic Games stämning mot Apple ett "PR-argument", och säger att det inte finns juridiska skäl för stämningen. Stämningen kommer ändå lämpligt då Apples monopol i App Store diskuterats häftigt bland politiker, vilket kan väga tungt i rättegången.

Enligt experter är Apple den mer troliga vinnaren i rättegången, men hur det blir klarnar i slutet på maj. Rättegången väntas nämligen ta flera veckor.

Vad betyder rättegången för framtiden?

Om Apple vinner betyder det att bolaget får fortsätta kräva provision av de företag som säljer produkter och tjänster via sina appar. En vinst betyder ändå inte att diskussionen om App Store tar slut – debatten väntas tvärtom ta ännu mer fart om Apple vinner.

Epic Games drag mot Apple har nämligen inlett en het debatt om huruvida stora teknikföretag kan regleras – och på vilket sätt i sådana fall.

Om Apple vinner blir det svårare för beslutsfattare i USA att driva liknande ärenden mot teknikjätten framåt.

Om Apple däremot förlorar kommer det att förändra hela bolagets affärsmodell. Enligt beräkningar tjänar Apple mellan 15 och 18 miljarder dollar på intäkter från App Store. Apple har sagt att summan inte stämmer, men har inte velat definiera summan själva. I stället har bolaget poängterat att man inte kräver några kostnader av 85 procent av apparna i App Store.

Det som ändå är klart är att Apple går miste om stora summor pengar ifall Epic Games vinner rättegången. Och om Apple förlorar öppnar det upp för flera stämningar mot teknikjätten.

Källor: Reuters, AFP, AP, BBC