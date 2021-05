Brexit blev en fullträff för sömniga Görlitz – Anna Truch är en av hundratals polacker som flyttat till den tyska småstaden

Med en hög levnadsstandard, billigt boende och framför allt med närheten till Polen vill den tyska småstaden Görlitz dra nytta av att Storbritannien lämnade EU. Då brexit har lett till en ny situation för EU-medborgarna i Storbritannien, hoppas man nu i Görlitz kunna locka främst polacker att flytta till staden.

Vårsolen värmer rätt skönt då jag vandrar förbi de färggranna och nyrenoverade husen längs gatan Konsulstraße i centrum av Görlitz.

Här hittar man också det lilla prydliga hotellet Alt Görlitz där jag träffar Anna Truch som med sin man och sina två barn flyttade till Tyskland i höstas.

– Vi bodde i Storbritannien i över 13 år, men under hela den här tiden saknade jag min familj i Polen. Det var på så sätt mycket svåra år, säger Truch.

– Och ifjol blev det ännu svårare, då min man blev av med sitt arbete. Det var svårt för honom att hitta ett nytt jobb och när han väl gjorde det var lönen betydligt sämre än tidigare.

Efter en kort semester i Görlitz i augusti ifjol bestämde sig familjen för att flytta.

Anna Truch och hennes man kommer ursprungligen från den polska staden Lubán, som ligger knappt trettio kilometer öster om den polsk-tyska gränsen. Att man trots det valde att stanna på den tyska sidan hade främst praktiska orsaker.

– Min syster och hennes man bor här i Görlitz och nu jobbar jag på hotellet som de driver. Genom att börja om just här behövde vi inte riktigt starta om från noll.

Görlitz med sina omkring 55 000 invånare är en sömning småstad som breder ut sig på den västra sidan om gränsfloden Neisse. Över en gångbro når man polska Zgorzelec som fram till år 1945 var den östliga delen av den tyska staden.

Görlitz klarade sig utan större krigsskador och det gör den i dag till en av de vackraste städerna i Tyskland.

Staden har bland annat fungerat som inspelningsort för flera filmer, däribland Inglourious Basterds och Grand Budapest Hotel, som bland annat spelades in i stadens gamla varuhus.