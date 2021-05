Eurovisionsbubblan höjer stämningen inför Eurovision Song Contest 2021 - "Eurovisionsivern har nog aldrig varit så intensiv som i år!"

Tvåspråkiga Viisukupla - Eurovisionsbubblan bjuder på eurovisionsfeber tre lördagar i rad under ledning av Yles mångåriga eurovisionskommentatorer Eva Frantz och Mikko Silvennoinen.

- Eurovisionsivern har nog aldrig varit så intensiv som i år. Själv tänker jag vara glittrigare är någonsin, kanske sjunga med i bidragen också om inte gästerna börjar slänga saker på mig, avslöjar Eva Frantz.

I de två första avsnitten bekantar vi oss med årets alla 39 deltagarlåtar i Eurovision Song Contest.

- Ett extra spänningsmoment är att vi också får veta vilken låt som är publikens favorit! Man har ju kunnat rösta på förhand, och resultatet pantar vi på till slutet av den andra sändningen, fortsätter Frantz.

Låtarna bedöms också av regissören och koreografen Marco Bjurström, sångaren, låtskrivaren och producenten Ronja "New Ro" Stanley och youtubaren och artisten Tuure Boelius.

- Våra gäster har alla ganska olika synvinkel så det ska bli verkligt intressant att se vad de tar fasta på! Och ingen av dem är rädd att säga sin åsikt, det kommer att bli raka rör, men på ett kärleksfullt sätt, säger Frantz.

I det tredje avsnittet - som sänds precis innan Eurovisionsfinalen lördag 22.5 - blir det Eurovisionsnostalgi för hela slanten då vi vältrar oss i de allra bästa och mest önskade eurovisionslåtarna som tittarna har fått välja.

Programledarna Eva Frantz och Mikko Silvennoinen Eva Frantz ja Mikko Silvennoinen. Bild: Yle/ Barbro Ahlstedt

Tuure Boelius, Ronja Stanley och Marco Bjurström i Eurovisionsbubblans expertråd

Koreografen och regissören Marco Bjurström, mest känd för det finska folket som programledare för de omåttligt populära tv-programmen BumtsiBum (1997-2005) och Dansar med stjärnor (2006-09), förväntar sig mycket olika åsikter och bra diskussioner i årets Eurovisionsbubbla.

- Visst väntar man alltid på att se vilket land som har den kornigaste infallsvinkeln till Eurovisionen. Många kan ha verkligt speciella program, kläder och dansare, och de synvinklarna är intressanta att följa med, säger Bjurström.

Sångaren och låtskrivaren Ronja Stanley erkänner att hon inte har brytt sig så mycket om Eurovisionen tidigare. Ronja, som redan har gjort musik i tio år under flera olika namn, gav i februari ut sitt debutalbum Late Bloomer under artistnamnet New Ro.

Ronja är också känd från podden A lady never tells, senare I säng med Ronja och Taika, som hon gjorde tillsammans med Taika Mannila. (Hela podden finns på Yle Arenan!)

Ronja har inga speciella förväntningar inför det här årets Eurovision, men tar sig an Eurovisionsbubblan med ett öppet sinne.

- Finland kan lätt bli i skuggan av andra länder vars representant kanske är väldigt aktuell eller karismatisk, funderar hon.

Youtubaren och artisten Tuure Boelius grundade 2015 sin egen Youtube-kanal, vars följarskara under sex år har vuxit till nästan 150 000 följare. 2018 släppte Tuure sin populära singel Lätkäjätkä-Ville och har efter det också tävlat i Dansar med stjärnor.

Tuure Boelius säger att han har följt Eurovisionen intensivt ända sedan han var barn.

- Jag väntar med stort intresse på att se hur Eurovisionen arrangeras i år då eurovisionsfansen från hela världen inte kan vara på plats fysiskt för att se på tävlingen. Jag tycker att det bidrar med mera möjligheter då man gör ett så här stort evenemang utan traditionell publik, säger Tuure.

Mikko Silvennoinen diskuterar med Tuure Boelius och Ronja Stanley. På skärmen syns Norges bidrag med artisten TIX. Mikko Silvennoinen, Tuure Boelius och Ronja Stanley sitter framför en stor skärm. Bild: Barbro Ahlstedt / Yle

Bedöm själv årets låtar!

Du kan redan nu se på årets eurovisionsbidrag på Yle Arenan och ge låtarna poäng enligt samma skala som i riktiga Eurovisionen. Hur rösterna fördelar sig påverkar också innehållet i programmet.

Lördagarna 8.5 och 15.5 med start klockan 21.10 kan du diskutera årets låtar i Yles livechat, som pågår under Viisukupla - Eurovisionsbubblan-sändningarna. Diskussionen leds på finska av Henkka Remes och på svenska av Alexander Beijar, båda två dedikerade eurovisionsfans. Du hittar diskussionen på yle.fi/euroviisut eller på chat.yle.fi!

Viisukupla - Eurovisionsbubblan

Del 1 och 2: Lördag 8.5 och 15.5 klockan 21.10 i Yle TV1 och på Yle Arenan.

Vi bekantar oss med årets låtar, som du redan nu kan kolla in på Yle Arenan, där du också kan rösta på dina egna favoriter. Röstningen påverkar innehållet i programmet. Hur publiken har röstat får vi veta i Viisukupla - Eurovisionsbubblan 15.5.

Viisukupla - Eurovisionsbubblan

Del 3: Lördag 22.5 kl.21.05 i Yle TV1 och på Yle Arenan

I önskekonserten uppfyller vi tittarnas önskemål. Delta i sändningen genom att fylla i önskeblanketten - och kanske just din favoritlåt kommer med i sändningen!

Önskelåtarna kommer även att spelas i Yle Vega 12.5. och i Radio Suomi 15.5.

Alla tre avsnitt av Viisukupla - Eurovisionsbubblan textas till både svenska och finska.