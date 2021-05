I Pargas och Kimitoön räcker resurserna inte till att vaccinera också fritidsbor: ”Vi hoppas att de i första hand vaccinerar sig i sin hemkommun”

Fritidsboende som vistas en längre tid på sin fritidsort har rätt att få coronavaccin också på orten ifråga. Men för många skärgårdskommuner är det en utmaning att i praktiken sköta vaccinationer för fritidsbor, eftersom varken vaccindoser eller vårdresurser räcker till.

Miia Lindström, social- och hälsovårdschef vid Pargas stad, hoppas att fritidsboende i Pargas väljer att vaccinera sig i sin hemkommun.

- Visst har fritidsborna rätt att få coronavaccin i Pargas, men en utmaning är att vaccinmängderna delas ut enligt befolkningsmängden i kommunen. Det betyder att Pargas egentligen inte har extra vaccin utan det är beräknat att räcka till för Pargasbor, säger Lindström.

En annan utmaning är att personalresurserna inte räcker till för att vaccinera flera.

Just nu arbetar en stor del av Pargas stads personal inom social- och hälsovården med vaccineringarna för att alla Pargasbor ska få vaccinet. Så om antalet personer som ska vaccineras ökar märkbart räcker vårdresurserna inte till.

- De fritidsbor som har bytt till Pargas hälsocentral kan få sitt vaccin här. Det finns förstås också de som av andra orsaker inte kan ta sig till sin hemkommun. Men vi hoppas att fritidsborna i första hand vaccinerar sig i sin hemkommun, säger Lindström.

Miia Lindström säger att staden såklart vaccinerar de fritidsbor som behöver det, men hon hoppas att de som har möjlighet att ta vaccinet på hemorten också gör det. Miia Lindström står i trappuppgången i Pargas stadshus. Bild: Annika Holmbom / Yle

”Jag hoppas verkligen att THL tänker igenom det här på nytt”

Även på Kimitoön önskar man att fritidsboarna tar sitt coronavaccin på hemorten. Ledande läkare Sami Salminen ser helst att THL skulle tänka om när det gäller fritidsbornas rätt att vaccinera sig på fritidsorten.

- Vi har ungefär 6800 personer som bor på Kimitoön och på sommaren kommer flera tusen personer till hit till ön. Så ifall vi också ska vaccinera fritidsbor, måste man fundera om vaccinfördelningen. Jag hoppas verkligen att THL tänker igenom det här på nytt, säger Salminen.

Eftersom vaccinationsordningen baserar sig på ålder, betyder det samtidigt att äldre fritidsbor går före i kön och då får yngre Kimitoöbor vänta längre på att få coronavaccin.

- Vi har många fritidsbor från Nyland och Huvudstadsregionen här och då går det så att i deras kommuner har de extra vaccindoser, medan människor i Kimitoön får vänta längre på vaccin eftersom vi bara får doser för 6800 personer, säger Salminen.

Både i Pargas och på Kimitoön får fritidsbor såklart vaccinet vid behov, men Salminen hoppas ändå att fritidsborna tänker själva oavsett vad THL säger.

Sami Salminen tycker att det är orättvist om yngre Kimitoöbor måste vänta längre på coronavaccin för att vaccindoserna inte räcker till. Sami Salminen. Bild: Amanda Vikman/Yle

”Svårt att hinna med TBE-vaccineringar just nu”

En annan vaccinering som också belastar hälsovården i Pargas är TBE-vaccineringen.

För fyra år sedan fick Pargasborna rätt till att få gratis TBE-vaccin av grundserien och de som påbörjade grundserien då behöver få en påfyllnadsdos i vår.

Grundserien kommer också i fortsättningen att vara gratis för Pargasbor och fritidsbor som vistas minst fyra veckor om året i staden. Men påfyllnadsdosen får man betala själv.

För tillfället har Pargas stad ändå svårt att hinna med TBE-vaccineringarna.

- Den här massvaccineringen tär på våra personalresurser redan nu. Så vi har väldigt svårt att få resurser över för TBE-vaccineringar. Men vi utreder hur vi ska få det att fungera. Vi hoppas att människor har förståelse för att vår personal just nu jobbar för högtryck, säger Lindström.

För de som vill få sin påfyllnadsdos av TBE-vaccin under våren är det snabbaste sättet just nu att få den via den privata vården. Men då gäller det att inte ta coronavaccinet och TBE-vaccinet för tätt.

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att man ska vänta åtminstone två veckor mellan coronavirusvaccinationen och andra vaccinationer.