Man Uniteds supportrar var ute efter att stoppa stormatchen mot Liverpool – skickade öppet brev till bespottade ägarna efter kaoset på hemmaarenan: ”Frustrationen har nått kokpunkten”

Manchester United-fans protesterar på Old Trafford.

På grund av supportarnas protester blev det ingen match mellan Manchester United och Liverpool. Manchester United-fans protesterar på Old Trafford. Bild: AFP / Lehtikuva

Superligan blev droppen som fick bägaren att rinna över för engelska fotbollssupportrar. Efter planinvasionen i Manchester riktar en supportergruppering till United skarpa uppmaningar till de amerikanska ägarna.

Dammet har lagt sig efter Manchester United-supportrarnas protester i går. Dagen efter kaoset vid Old Trafford är de högljudda protesterna ett givet samtalsämne i Fotbollsengland.

I ett öppet brev, som vänder sig till den amerikanska ägaren Joel Glazer, skriver supportergrupperingen Manchester United Supporters’ Trust att måttet är rågat.

”Det som hände var klimax för sexton år av ägarskap där klubben har drivits in i skulder och förfall. Vi har känt oss mer och mer åsidosatta. Ingen från Glazer-familjen har inte ens haft lust att pratat med oss och i går nådde frustrationen kokpunkten.”

Under Glazer-styret har amerikanerna sugit ut pengar och lagt dem på sitt eget konto. När det kom fram att Uniteds ägare var några av arkitekterna bakom den snabbt nerlagda superligan rann det över i bägaren.

I brevet tar grupperingen avstånd från våldsamheterna, men de vill rita upp en karta för framtiden. I korthet vill de att supportrarnas åsikter ska beaktas i frågor som är avgörande för klubben.

"Bryr oss inte om det blir poängavdrag"

Tusentals personer samlades vid hemmaarenan Old Trafford för att högljutt visa sitt missnöje. Några hundra personer tog sig dessutom in på det allra heligaste – gräsmattan på Old Trafford. Matchen mellan United och Liverpool flyttades fram och det är fortfarande inte bestämt när matchen ska spelas.

I engelsk press spekuleras det om att Liverpool kan tilldömas en 3–0-seger.

En supporter beskriver för The Guardian att supportrarnas mål var att få matchen framflyttad eller inställd.

”Om vi får poängavdrag bryr vi oss inte. Det här är vår möjlighet och vi måste ta chansen. Blir det fler protester? Ja. Det blir kanske inte i samma omfattning, men det kommer mer”, skriver supportern.

Under Glazer-familjens år som ägare har Manchester United gått från att vara en skuldfri klubb till att ha minussiffror på över en halv miljard. Tidigare Unitedspelaren Gary Neville – numera expert på Sky Sports – uppmanar amerikanerna att sälja klubben.

– Klubben ruttnar bakom fasaden. Träningsanläggningen håller inte toppklass, United har inte spelat Champions League-semifinal på tio år och inte vunnit ligan på åtta år. Jag hoppas att den här ilskan omvandlas till att mobilisera för en förändring. Glazer-familjen har aldrig fått supportrarnas förtroende, säger Neville.

Poliser skadade

Två poliser skadades i samband med protesterna. En av dem behövde akutvård efter att ha blivit attackerad med en flaska, skriver Sky.

Det engelska fotbollsförbundet FA kommer att utreda händelserna tillsammans med klubben, Premier League och säkerhetsmyndigheter.

James Cleverly vid Storbritanniens utrikesministerium fördömer stormningen av Old Trafford.

– Vi förstår frustrationen som finns bland fotbollssupportrar runt flera klubbar. Supportarna ska finnas i centrum av sporten, säger han enligt Sky.

Scenerna vid Old Trafford var de kraftfullaste i England på länge, men de engelska fansen har visat sitt stora missnöje efter att nyheten om superligan kom. Vid Chelseas och Arsenals arena har supportrar också protesterat.

