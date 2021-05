“Det finns inget för motsvarande pris i Helsingfors” - billigare och större boende lockar både privatpersoner och investerare till Åbo

Coronapandemin har öppnat möjligheten för många att inleda ett nytt liv på en ny ort. Bland annat lägre bostadspriser lockar allt fler invånare från Helsingfors till Åbotrakten.

Hur vill jag leva och hurdant liv vill jag ha i framtiden? Stort, centralt, närhet till vad? Coronapandemin har fått många att reflektera över sin boendesituation. Och orsakerna till en flytt eller en ny livsstil kan vara många. Men för Karl Österlund och Iiris Talvitie var tanken om ett större boende för en billigare peng en morot för flytt till Åbo.

Då Svenska Yle träffade paret tidigare i år hade de bestämt sig för att lämna Helsingfors och leta efter ett nytt hem i Åbo. Några månade senare har de hittat jobb och köpt en bostad i Åbo och flyttlasset till den nya hemstaden går i början av sommaren.

Hittade drömhemmet i Port Arthur

Österlund ser nu fram emot att få flytta in i den nya lägenheten och hitta nya platser i den nya hemstaden.

- Det känns bra och vi känner oss ivriga inför flytten. Det är spännande och nytt. Det känns helt bra. Nu har man tid att säga adjö åt Helsingfors och vi väntar på att få njuta av sommaren i Åbo, säger Österlund.

Då paret började leta efter boende i Åbo hade de siktet på de populära trähuslägenheterna i Port Arthur. De ville ha en ganska stor lägenhet där de kunde trivas i en längre tid.

- Vi skulle inte fått något motsvarande i Helsingfors. De här trähusen i Åbo är så pass unika lägenheter. Det finns inget för motsvarande pris i Helsingfors, inte heller lika stort utbud. Det är faktiskt unikt och vi får mycket mer för pengarna.

Enligt Österlund har parets flytt väckt positiva och nyfikna reaktioner bland bekanta. Han konstaterar att det är ganska vanligt att man stannar i huvudstadsregionen ifall man är född där, men deras flytt visar att det går att tänka annorlunda.

- Jag tror att det har påverkat människor att se att vi har vågat göra det här. Det kanske visar att det finns andra möjligheter än Helsingfors. Framtiden får visa ifall någon annan också bestämmer sig för att byta stad.

Intresset för Åbo har blivit allt större

Österlund och Talvitie är inte de enda som valt att lämna Helsingfors just i år. Statistikcentralens preliminära befolkningsstatistik visar att Helsingfors förlorade överlägset flest invånare i jämförelse med andra städer under årets första månader. Kring 2 000 helsingforsare valde att flytta från huvudstaden under årets början.

Åbo är en stor stad med all service nära och det finns eventuellt lite mer luftighet i bostäderna här.

Efter den första coronavågen i Finland märkte Michael Artzén, försäljningskonsult vid Huoneistokeskus, att intresset för att flytta till Åboregionen ökade. Och sedan dess har intresset fortsatt.

- Vi märkte då att allt fler blev intresserade av att lämna storstan och flytta från huvudstadsregionen mot Tammerfors, Borgå och Åbo.

Enligt Artzén är det främst barnfamiljer och unga par som planerar att bilda familj som är sugna på Åbotrakten.

- Många vill köpa egnahemshus och större radhuslägenheter i Åbotrakten.

- Det är trångt i huvudstaden och man har delvis byggt för smått. Nu vill folk ha mer utrymme. Åbo är en stor stad med all service nära och det finns eventuellt lite mer luftighet i bostäderna här.

Även om priserna har gått upp i Åbo får man fortfarande billigare boende här, vilket lockar många.

- Om det kommer ett bra hus i Rusko till salu är kring 15 procent av de intresserade från Nyland. Förut har det kanske varit fem procent.

Vi känner ingen i Åbo och har inga bekanta eller vänner här.

Petri Abrahamsson, regionchef på Aktia fastighetsförmedling, säger att han inte noterat en märkbar ökning bland köpare från Helsingfors. Däremot är intresset för Åbo stort bland investerare från huvudstadsregionen.

- För många är det fortfarande ett lite för stort steg att välja Åbo framför Helsingfors. Men om en etta är till salu i Åbo är det ofta många från huvudstadsregionen som vill köpa den.

De höga bostadspriserna i Helsingfors har gjort det mindre lönsamt för investerare att köpa bostäder där. Därför väljer allt fler att placera sina pengar i bostäder i Åbo istället.

Ett helt nytt liv och stad väntar

Förutom investerare är barnfamiljer en stor, ny grupp köpare från huvudstadsregionen.

För Maria Björklund med familj blev flyttplanerna till Åbo ett mer överraskande beslut. Familjen bor i Esbo, men kommer i sommar att lämna huvudstadsregionen för ett nytt liv i Åbo.

Orsaken till flytten är att Björklunds man fick ett bra jobberbjudande, och familjen lockades inte av ett liv där familjen delar sin vardag i två olika städer.

- Vi började fundera på vad som egentligen höll oss kvar i Esbo och så bestämde vi oss för att hela familjen skulle flytta till Åbo!

Flytten blir på många sätt ett nytt och spännande äventyr. Staden är så gott som obekant för hela familjen.

- Förutom några enstaka besök är Åbo en ganska främmande stad för oss. Vi känner ingen i Åbo och har inga bekanta eller vänner här.

Flytten har därför väckt en del förvåning.

- Visst har många varit lite överraskade över att vi lämnar huvudstadsregionen. Men många har samtidigt varit väldigt uppmuntrande och glada för vår skull.

Coronan gjorde flytten möjlig

Familjens äldsta barn ska börja skolan i höst och Björklund ansåg att det var ett bra tillfälle att flytta. Dessutom hjälpte coronan på traven för att hon skulle ha möjlighet att fortsätta jobba på distans från Åbo.

- Utan coronan och distansarbetet hade vi kanske inte haft möjlighet att göra den här flytten. Jag har en modern och trevlig arbetsplats som gjort det möjligt för mig att fortsätta på mitt arbete trots att vi flyttar.

Familjen ser också fram emot det hem de kommer ha möjlighet att köpa i Åbo.

- För vår lägenhet i Esbo får vi betydligt större boende och större trädgård i ett lugnare område, vilket är skönt då jag framöver kommer att jobba hundra procent på distans.

- Det känns dessutom trevligare att låta sina barn växa upp i en lite mindre stad.

Nya hemmet väntar ännu

Det perfekta nya hemmet i Åbo har ännu inte dykt upp trots att den planerade flytten närmar sig.

- Jag måste erkänna att det varit ganska utmanande att hitta ett lämpligt boende. Vår lägenhet i Esbo såldes genast. Vi har märkt att alla bra boenden i Åbo går åt väldigt fort. Det är en ganska knepig situationen ur köparens perspektiv just nu.

Men Björklund litar på att de ska hitta något bra för familjen.

- Vi ser ivrigt fram emot flytten och att få lära känna vår nya stad för att se vad Åbo har att erbjuda.