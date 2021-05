Klassresorna är få och koncentreras till närområdena i år – men Oravais centrumskola hyrde helt skidcentrum för en coronasäker resa

Yhdellä Jämsänjoen yhtenäiskoulun ekaluokkalaisella on todettu koronatartunta, ja karanteenimääräykseen on saanut 29 henkeä. Koronan ilmaantuvuusluku Keski-Suomessa on painunut alle seitsemään, kun se vielä kaksi viikkoa sitten oli melkein 30.