Mexico City: Metro kraschade från viadukt – minst 20 döda och ett sjuttiotal skadade

I Mexikos huvudstad Mexico City har minst 20 människor omkommit och ett 50-tal skadade människor har tagits in på sjukhus, efter en dödlig metro-olycka i morse. En viadukt gav plötsligt vika under ett tunnelbanetåg - och både tåget och bron rasade ner på trafiken under viadukten.

Överst i artikeln kan du se en direktsändning från olycksplatsen.

Räddningsarbetet avbröts kort efter att det hade inletts, på grund av risken att en större del av viadukten rasar samman. Ytterligare två vagnar riskerar dessutom att falla ner.

Totalt har över 70 människor skadats, av vilka sju är i kritiskt tillstånd.

Olyckan inträffade sent på måndag kväll lokal tid mellan stationerna Tezonvo och Olivos i Mexico City. Bilar under viadukten kan också ha krossats då tågvagnar föll ner.

Olika nyhetssajter sprider bilder från olycksplatsen, men också från en övervakningskamera som sägs visa hur det såg ut precis då viadukten kollapsade.

Senare visade tv-bilder hur räddningsarbetare letade efter överlevande i tågvagnarna och under den kollapsade viadukten.

Mexico Citys borgmästare Claudia Sheinbaum uppgav att olyckan krävt åtminstone 20 dödsoffer och att minst en bil låg i kläm under den rasade viadukten.

Metrolinjen nummer 12 i Mexikos huvudstad byggdes då landets nuvarande utrikesminister Marcelo Ebrard var borgmästare i Mexico City.

Redan nu rapporteras att det förekom mycket fiffel och fusk medan linjen byggdes.

- Det som hände idag är en fruktansvärd tragedi. Olycksorsaken måste givetvis utredas och de ansvariga måste ställas till svars, säger borgmästaren Sheinbaum.

Viadukt verkar ha rasat under ett tåg i Mexico City Olycka i Mexiko Bild: AFP / Lehtikuva

Källor: Reuters, AFP, BNOnews