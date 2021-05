Sjöbevakningen kommenterar utredningen om patrullbåtsolyckan - myndigheten vill förbättra nuvarande riktlinjer

En räddningsinsats pågår.

I Mexikos huvudstad Mexico City har minst 23 människor omkommit och ett 50-tal skadade människor har tagits in på sjukhus, efter en dödlig metro-olycka i morse. En viadukt gav plötsligt vika under ett tunnelbanetåg - och både tåget och bron rasade ner på trafiken under viadukten.