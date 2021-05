Alla Åbobor över 18 år kan nu anmäla sitt intresse för att ta coronavaccin

Åbo stad har öppnat en ny anmälningssida för alla Åbobor över 18 år som vill ha coronavaccin - jagtarvaccinet.turku.fi. Kommuninvånarna matar själva in sina kontaktuppgifter på sidan och får senare ett sms med en färdigbokad vaccintid.

För att undvika att anmälningssidan överbelastas under den första veckan önskar Åbo stad personer över 50 år anmäler sig under vecka 18, det vill säga mellan den 6 och 9 maj. Från och med vecka 19 kan alla över 18 år anmäla sig till vaccination.

Mellan maj och augusti skickas det ut vaccintider i slumpmässig ordning till alla som har anmält sig i den nya anmälningstjänsten. Tiderna skickas ut till en åldersgrupp åt gången, och man börjar med de äldre åldersgrupperna. Vaccinerna ges med andra ord inte i den ordning man anmält sig.

Arkivbild. Coronavaccineringarna i Åbo sköts i Mässcentret. Koronarokotukset on keskitetty Turun Messukeskukseen. Bild: Jouni Koutonen / Yle

– Vi har under våren utvecklat olika sätt att dela ut vaccintider till kommuninvånarna. Med hjälp av webbsidan jagtarvaccinet.turku.fi kan vi administrera tidsbokningen bättre, och kommuninvånarna behöver inte ringa till vaccinationsrådgivningen eller följa med på webben när nya vaccintider öppnar, berättar överläkare Suvi Vainiomäki från Åbo stads välfärdssektor i ett pressmeddelande.

I fortsättningen delas vaccintider endast ut till personer som har matat in sina kontaktuppgifter via anmälningssidan. På det här sättet blir det lättare att ta i beaktande de som får vaccinet via företagshälsovården.

– Tidsbokningsroboten kan inte ta i beaktande att en stor del av den arbetsföra befolkningen får vaccinet via den egna företagshälsovården. Om roboten även i fortsättningen skulle skicka ut tider till alla kommuninvånare skulle många få dubbla vaccintider. Om kommuninvånaren hinner anmäla sig i tjänsten, men senare får vaccinet i företagshälsovården, ska hen annullera sin anmälan till stadens vaccination, klargör Jutta Peltoniemi, som leder arbetet med smittsamma sjukdomar i Åbo.

Vaccintider skickas ut automatiskt



Den som anmäler sig måste ha finsk personbeteckning och nätbankskoder eller någon annan metod för stark identifiering. Tjänsten är endast avsedd för Åbobor. Tjänsten är trygg att använda och uppfyller dataskyddskriterier.

Den som matar in sina uppgifter får en vaccintid per sms. Om tiden inte passar ska den avbokas via Åbo stads coronavaccinationsrådgivning (tfn 02 266 0159). Linjen är öppen dygnet runt, och tiden kan avbokas med ett röstmeddelande. Vaccintiden kan också avbokas elektroniskt via eHälsoservicen.

Efter att man avbokat vaccintiden kan en ny tid bokas antingen elektroniskt eller per telefon via samma kanaler som vid avbokningen. Det går inte att anmäla sig på nytt via jagtarvaccinet.turku.fi om en vaccintid redan skickats ut.

Åbo stad uppmuntrar alla som kan ta vaccinet att göra det.