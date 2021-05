Coronaviruset i Österbotten – 6.5

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Tre nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Under onsdagen konstaterades tre nya coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt. 289 personer sökte sig till coronatest och incidenstalet, dvs antalet fall per 100 000 invånare under de gånga 14 dagarna, är nu 17.

Noll nya fall i Södra Österbotten

I Södra Österbotten konstaterades inga nya coronafall på onsdagen. Drygt 500 coronatest genomfördes och incidensen är 14.