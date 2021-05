Cyklar går åt som smör i solsken - kan vara svårt att få tag på en ny cykel till sommaren

Våren är här och det betyder att också cykelsäsongen har kommit igång igen. Just nu går cyklar åt som smör på heta stenar, och man måste vara snabbt ute ifall man planerar att köpa en ny cykel till sommaren.

I och med coronapandemin har intresset för cyklar ökat och cykelföretagare vittnar om ett utomordentligt försäljningsår. Men för företagarna är det svårt att möta efterfrågan då produktionen av cykeldelar inte hänger med i takten på grund av coronapandemin.

De cykelföretagare Yle Åboland talat med har alla bråttom på grund av vårrusningen. Samtliga är överens om att intresset för att cykla har blivit större bland Åboborna under coronapandemin, men påpekar att det även under normala fall är rusning under våren.

- Vi har väldigt bråttom just nu, det är mycket cyklar vi måste reparera och folk i alla åldrar kommer för att köpa cyklar, berättar Hanna Lahti som äger en cykelbutik i Martinsbacken i Åbo.

Lahti berättar att deras barncyklar, terrängcyklar och hybridcyklar redan är slutsålda. Enligt henne går det inte att garantera att alla får en cykel till sommaren, utan en del kan vara tvungna att vänta till hösten.

Enligt Hanna Lahti kan det vara svårt att få tag på cyklar till sommaren ifall man inte är ute i god tid. Hanna Lahti i bakrummet i sin cykelaffär. Bild: Isabel Nordberg / Yle

Matti Hätinen som säljer cyklar i Port Arthur i Åbo, berättar att cykelsäsongen kom igång redan efter sportlovet då snön började smälta.

- Vi har säkert sålt 150 cyklar redan, så säsongen är i full gång, säger Hätinen.

Hätinen säger att det är ungefär lika mycket rusning i år som före pandemin. Under coronasommaren ifjol var det ovanligt många som ville reparera sina gamla cyklar inför hösten, eftersom många undvek att åka kollektivtrafik.

Matti Hätinen har redan sålt cirka 150 cyklar i år. Matti Hätinen framför en Mona Lisa- tavla i en cykelaffär. Bild: Isabel Nordberg / Yle

På andra sidan stan jobbar Aleksi Sanaksenaho som butikschef i en cykelaffär. Han berättar att man också måste vara ute i god tid ifall man man behöver föra cykeln på reparation. Just nu måste man vara förberedd på en månads väntetid.

- Varje år är det samma rusning, men för varje år som går är människor allt tidigare ute med att reparera sina cyklar.

Flera modeller kommer att ta slut till sommaren

Om du planerar att köpa cykel till sommaren måste du vara snabb, eftersom efterfrågan på cyklar är så pass stor samtidigt som tillgången är begränsad på grund av coronapandemin.

En del modeller är redan slutsålda och det kan hända att några modeller finns tillgängliga först år 2022, berättar Sanaksenaho.

- Man måste vara ute i väldigt god tid för att få den modell man vill ha, hellre ska man vara för tidigt ute.

Enligt honom finns det ännu cyklar i alla kategorier till salu, men det finns inte någon modell som det verkligen skulle finnas mycket av.

- Det finns inte mycket av något, men ännu finns det cyklar i olika kategorier. Den största frågan är ifall det finns någon specifik modell som passar kunden i fråga med tanke på kundens storlek och längd. Det är det stora dilemmat, säger Sanaksenaho.

Aleksi Sanaksenaho säger att de redan måste göra beställningar för år 2022. Aleksi Sanaksenaho står framför en stor rad cyklar i en cykelaffär. Bild: Isabel Nordberg / Yle

Under våren kommer mer cyklar till cykelaffärerna, men till sommaren kommer cyklarna att ta slut, säger både Sanaksenaho och Hätinen. Det gäller inte bara specialcyklar som elcyklar och hybridcyklar, utan också exempelvis barncyklar.

Cykelproduktionen hinner inte med i efterfrågan

Även om coronapandemin har lett till en större efterfrågan och en bra försäljning ställer viruset samtidigt till det för företagarna. Produktionen av cykeldelar och cyklar haltar på grund av permitteringar av fabrikspersonal.

- Vi har på ett sätt haft tur eftersom vi kunnat hålla butiken öppen och att corona lett till en större efterfrågan på cyklar, men samtidigt har också coronakrisen lett till att tillgängligheten på cyklar är bristfällig globalt, så vi kan inte sälja, säger Sanaksenaho.

För cykelföretagarna har det därför varit svårt att förbereda sig på säsongen eftersom cyklarna måste beställas i förväg. Just nu är det inte möjligt att göra beställningar vartefter att en viss modell blir slutsåld, eftersom det helt enkelt inte finns cyklar på fabrikerna.

- Redan nu måste vi göra beställningar för säsongen 2022, berättar både Hätinen och Sanaksenaho.

Enligt Hätinen är det svårt att beställa allt i förväg eftersom förvaringsutrymmet inte räcker till och risken helt och hållet ligger på återförsäljarna.

Bristen på cykeldelar och cyklar gäller inte enbart i Finland, utan det är ett globalt problem. Därför kan det även vara svårt att få tag på cyklar på nätet.