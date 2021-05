"Det är inget annat än hjärntvätt" – HUS förespråkar kontroversiell vård till patienter, också postcovidpatienter har hänvisats till samma klinik

Myalgisk encefalomyelit, som även kallas kroniskt trötthetssyndrom eller post-viral trötthet (förkortat ME/CFS eller bara ME), finns beskrivet sedan 70 år. Orsakerna bakom tillståndet är fortfarande okända, även om sjukdomen ofta har en infektionsrelaterad debut. ME kan innefatta många olika symtom, som stor trötthet och influensaliknande symtom. Personer med ME får ofta svårt att utföra vardagliga sysslor och en del får så svåra symtom att de inte kan lämna hemmet eller ens sängen.

Det finns inga tester för att diagnostisera tillståndet. Det saknas idag botande behandling för ME, istället inriktar sig sjukvården på att lindra symtom och att hjälpa personen att hantera vardagen.