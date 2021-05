Naturväktarna sänder varje vecka!

Vi har rört oss i skog och mark som aldrig förr. Inte så konstigt då att vi sett på all världens flora och fauna och tänkt: vad är det där egentligen, och varför beter den sig så där?

Under det gångna året har vi anpassat oss till pandemin. Vi har distansjobbat och hållit oss för oss själva. Istället för att resa utomlands har vi hållit oss i hemknutarna.

Vi har rört oss i naturen som aldrig förr. Naturen har blivit ett ställe att motionera, umgås, ladda batterierna och upptäcka nya saker. Vi har gått vandringsleder, besökt stränder och träffats i parker. Det märks också på antalet frågor som kommit in till Naturväktarna, som nu inleder sin femtionde säsong.

Utsikt från ett berg över skog och vatten. Berget heter Vaktkojsberget. Bild: Marica Hildén / Yle

Med ett halvt sekels erfarenhet kan Naturväktarna svara på det mesta. Våra experter Anders Albrecht, Hans Hästbacka, Jörgen Palmgren och Mimma Ekblad ser fram emot era frågor hela sommaren. Programledare under sommaren är Joakim Lax, Annika Ljungberg och Hasse Sundqvist.

Joakim Lax och Annika Ljungberg Närbild av Annika Ljungberg och Joakim Lax på en sten i skogen. Bild: Marcus Rosenlund

Har du en fråga om djur och natur? Skicka in den till oss på adressen natur@yle.fi eller skicka brev, vykort eller paket till Naturväktarna, Yle Vega, PB 12, 00024 YLE.

Du kan också ringa under sändningen: 0600 11 12 13

Via frågeformuläret här kan man också skicka in en fråga som har med natur och djur att göra.

Skicka din fråga till Naturväktarna Bild? Skicka då din fråga och bifogad bild till e-postadressen natur@yle.fi Namn/Signatur * Ställ din fråga * Kontaktuppgifter Leave this field blank

Naturväktarnas sommarsäsong inleds torsdag 6.5.2021 kl 19.22

Experter den här veckan är Anders Albrecht och Hans Hästbacka, programledare är Joakim Lax och Annika Ljungberg.