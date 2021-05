New York Rangers har stulit rubrikerna under de senaste dagarna. På onsdagen sparkades klubbledarna John Davidson och Jeff Gorton – ett besked som överraskade en hel NHL-värld. Samtidigt har Washingtons Tom Wilsons attack på Rangersstjärnan Artemi Panarin i måndags varit på tapeten. I natt möttes lagen igen och matchen spårade ur.

Det har stormat kring Washington och New York Rangers. Det hela började i måndags då lagen möttes och Washingtons Tom Wilson gav sig på New Yorks ryssar Artemi Panarin och Pavel Butjnevitj. Efter matchen meddelade Rangers att Panarin har spelat klart för säsongen.

Wilson har en historia av fula tilltag. I början av säsongen 2018–19 åkte han efter en huvudtackling på en 20 matcher lång avstängning, som senare förvisso förkortades till 14 matcher. I mars 2021 var han avstängd i sju matcher.

Tom Wilson var på tapeten i det senaste avsnittet av Yle Sportens NHL-podd. Lyssna på snacket här:

Många hade räknat med en ny, lång avstängning och förvåningen var stor då NHL meddelade att Wilson, som tjänar över fem miljoner dollar per säsong, endast bestraffas med maxbötesbeloppet 5 000 dollar.

New York Rangers gick i taket. I NHL är de offentliga utlåtandena vanligtvis diplomatiska, men klubben meddelade att man saknar förtroende för disciplinchefen George Parros och kräver hans avgång.

Strax därefter meddelades att klubbens president John Davidson och general manager Jeff Gorton lämnar klubben.

NHL-insidern Frank Seravalli uppgav, med hänvisning till flera källor, att Davidson och Gorton tog avstånd från det rättframa yttrandet och att de avslöjat för andra klubbchefer att de inte var medvetna om att ett utlåtande var på gång.

Klubbägaren James Dolan motiverade sitt beslut på klubbens webbplats.

– Det behövs en förändring i klubbledningen för att nå den framgång som fansen förtjänar.

Stjärnspäckade Rangers kommer att missa slutspelet för fjärde gången i rad.

Seravalli utvecklade senare det hela på TSN:s webbplats där han uppgav att Gorton sedan tidigare suttit löst. Även Sportsnets Elliotte Friedman tolkar det hela som att Gortons och Davidsons reaktion på klubbens utlåtande inte hade någon avgörande betydelse.

Den i NHL respekterade Davidson har en stark koppling till Columbus general manager Jarmo Kekäläinen. De jobbade tillsammans i St. Louis organisation för tio år sedan.