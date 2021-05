Skolmusik 2021: Enorm teknisk satsning ger tusentals skolbarn gemensam musikupplevelse

På fredag den 7 maj är det dags för Skolmusik 2021. Skolmusik som ordnas vart tredje år samlar tusentals elever i grundskolan och gymnasiet för ett enormt gemensamt musikevenemang. Det ordnas ingen fysisk konsert i år, men en väldig teknisk satsning ska ändå sammanföra elever från hela Svenskfinland för en stor gemensam musikupplevelse.

Skolmusik 2021 finns på Yle Arenan från och med klockan 00.01 fredag 7.5 och sänds också i Yle Fem klockan 10.30 samma dag.

Årets repertoar består av nyskriven musik med låtar på både svenska, engelska och fornnordiska. Det övergripande temat för repertoaren i år är havet och miljön. Sopsorteringsreggae, Ocean Breeze och Hej kompis! är några av låtarna i årets produktion.

- Jonathan Streng & Kristine Heide Bø skrev låten Ocean Breeze, berättar Jessica Mattila, som är projektkoordinator för Skolmusik vid De ungas musikförbund i Svenskfinland, DUNK, som är arrangör för evenemanget. De är båda starka up and coming-låtskrivare som har gett låten en fräsch, poppig och internationell vibe. Charlotta Kerbs kontaktades för låten Sopsorteringsreggae. Man ville ha en reggaelåt med spelmanskänsla och Charlotta har förmågan att enkelt röra sig mellan olika genrer.

- Överlag valdes låtskrivare och arrangörer som har lokalförankring, som är aktuella och som inte skrivit för Skolmusik förr. Det var också viktigt att ha olika arrangörer för låtarna, för att få genrespecifika inputs och stilar, berättar Mattila.

Skolmusik har långa anor

Redan på 1980-talet ordnades regionala Skolmusikkonserter där elever från flera olika skolor samlades till en gemensam konsert.

Men DUNK tog initiativet till den första riksomfattande Skolmusik-festivalen som hölls i Åbo 1990.

Sedan dess har evenemanget bara vuxit. År 2007 arrangerades Skolmusik för första gången som en stor arenakonsert i Åbo.

Målet var att återskapa styrkan med Skolmusik, som är att få sjunga tillsammans i en stor gemensam musikalisk upplevelse ― Hilde Losvik, verksamhetsledare vid DUNK, om årets virtuella version av Skolmusik

År 2017, då Skolmusik arrangerades i Botniahallen i Vasa deltog över 8 000 elever från 164 grundskolor och gymnasier. Då blev det nödvändigt för arrangörerna att dela upp dem i två uppsättningar.

– Det hade inte varit logistiskt möjligt att få in alla deltagare i samma lokal så man ordnade två identiska festkonserter istället, berättar DUNK:s verksamhetsledare Hilde Losvik.

Årets festkonsert har spelats in sektionsvis i Schaumansalen i Jakobstad. En proffsig kör uppträder på scenen i Schaumansalen i Jakobstad. Bild: Kevin Åkerlund

Skolmusik 2020 sköts upp

Ursprungligen var avsikten att ordna Skolmusik år 2020 i Jakobstad. Repertoaren bestod av nykomponerad musik av finlandssvenska kompositörer.

På grund av de rådande restriktionerna valde DUNK att skjuta upp evenemanget i hopp om att det kunde ordnas i år istället.

– I höstas hade vi ännu ett litet hopp om att vi skulle kunna hitta någon slags lösning där eleverna kunde vara fysiskt närvarande. Men på vintern gick vi in för att ordna en helt digital festkonsert, säger Losvik.

Det var en stor grej för oss att visa att vi kunde åstadkomma det här, och att man kan göra kulturevenemang också under coronatider ― Hilde Losvik, verksamhetsledare vid DUNK

Frågan var bara hur det skulle göras på ett sätt som skapade rätt stämning och som höll den höga musikaliska kvaliteten.

– Målet var att återskapa styrkan med Skolmusik, som är att få sjunga tillsammans i en stor gemensam musikalisk upplevelse. Så hur kunde den musikaliska integriteten och vitaliteten bibehållas, samtidigt som det görs koronasäkert? säger hon.

Lösningen var minst sagt tekniskt utmanande. Hela festkonserten spelades in i Schaumansalen i Jakobstad, men sektionsvis för att undvika att det var för många personer på plats samtidigt.

– Vi spelade in hela programmet under fyra dagar. Kompbandet spelade vi in under en dag. Sedan stråkarna i olika uppdelningar, sedan blåssektionen i uppdelningar, slagverk, körer, räknar Losvik upp.

Ett filmteam reste runt till skolor i Svenskfinland och skolorna kunde också skicka in eget videomaterial. Delad skärm med massor av bilder på skolbarn som spelar och sjunger i kör. Bild: Olof film Ab

Skolor runt om i landet kunde delta

Utöver det har ett filmteam åkt runt till skolor i Svenskfinland och filmat elever då de uppträder med låtarna. Skolorna har också haft möjlighet att skicka in videomaterial där de sjunger, dansar eller på annat sätt uppträder med materialet.

Alltsammans har sedan klippts ihop till ett stort festivalprogram där de som bidragit kan se sig själva medverka.

– Det är förstås en helt annorlunda upplevelse än vanligt. Men på fredag 7.5 då Skolmusik sänds på Yle Arenan och i Yle Fem kan eleverna se på det tillsammans, antingen i klassrummen eller i bästa fall kan hela skolan samlas, säger Hilde Losvik.

Programmet sänds med karaoketextning klockan 10.30 på Yle Fem och tanken är att alla skolor kan ordna musiklektion samtidigt så att barn i hela Svenskfinland sitter och sjunger med. Programmet finns också på Yle Arenan från och med klockan 00.01 samma dag.

– Det var en stor grej för oss att visa att vi kunde åstadkomma det här, och att man kan göra kulturevenemang också under coronatider, säger Losvik.

Inspelningen var tekniskt väldigt utmanande. – Produktionen har över 160 ljudspår, säger producenten Jan-Olof Svarvar. Vy från teknikerbåset då en stråkorkester spelar på Schaumanscenen i Jakobstad. Bild: Kevin Åkerlund

Första storkonserten var en stor upplevelse

Celina Roos som går på ettan i gymnasiet har deltagit i Skolmusik sedan 2013.

– Det kändes stort att som nioåring få följa med Närpes Skolmusikkår till Esbo där Skolmusik ordnades det året, berättar hon.

År 2017 var hon med i Vasa och fick bland annat uppträda med ett trumpetsolo under konserten. Även i år deltog hon i inspelningarna i Jakobstad.

En extra utmaning med Skolmusik 2021 var programmets olika delar måste spelas in i precis samma takt för att kunna fogas samman i klippet.

– Jag märkte inte själv att det skulle ha gjort inspelningen svårare, säger Celina Roos.

Det lyckades bra tack vare skickliga kapellmästare. Skolorna har också haft mycket tid på sig att repetera låtarna eftersom konserten sköts upp med ett helt år.

Den stora utmaningen med Skolmusik 2021 var att skapa en stor gemensam musikupplevelse men göra det coronasäkert. En kamera filmar en tonårspojke som spelar flygel på Schaumanscenen i Jakobstad. Bild: Kevin Åkerlund

Över 160 ljudspår

Jan-Olof Svarvar har fungerat som producent för de omfattande TV-arrangemangen, det vill säga filmat, rest runt till skolor och byggt ihop materialet till ett program.

– Hela konserten består av massor av olika bilder som delar på skärmen, där vi sedan har byggt ihop alla de olika bitarna till en konsert. Det är över 160 olika ljudspår i produktionen, berättar han.

Det har varit väldigt mycket arbete men Svarvar är nöjd med resultatet.

– Det tog sig väldigt bra. Allt går så länge man sätter arbetstimmar på det, säger han.

Skolmusik 2021 publiceras på Arenan kl.00.01 fre 7.5 och sänds i Yle Fem kl.10.30 samma förmiddag.

På adressen skolmusik.fi kan du läsa mera om Skolmusik och repertoaren.