The Lancet: Samhällsstudie i Israel visar att dubbeldos av Pfizers vaccin ger 95 procents skydd

Den största studien kring hur effektivt ett covid-19-vaccin är visar att Pfizer-Biontechs vaccin skyddar den vaccinerade personen till 95,3 procent. Av dem som vaccinerats i Finland har de flesta fått just det vaccinet.

Ända sedan sommaren 2020 har olika vaccintillverkare offentliggjort studier kring hur effektiva covid-19-vaccinen är. De allra flesta studierna har gjorts i kliniska miljöer och inte ute i det verkliga livet.

Nu har den vetenskapliga tidskriften The Lancet publicerat en studie gjord i Israel, som kommer med goda nyheter för dem som vaccinerats med Pfizer-Biontechs vaccin. Det fungerar!

Enligt studien ger två doser av vaccinet ett skydd på 95,3 procent mot en coronainfektion och ett skydd på 96,7 procent mot att dö i sviterna av covid-19.

Denna grad av skydd uppnås enligt Lancet-studien sju dagar efter den andra vaccindosen.

Forskarna kom också fram till att det spelar en stor roll om en person får en eller två doser av Pfizer-Biontechs vaccin.

Sju till fjorton dagar efter att den första dosen injicerats är skyddet mot att smittas av coronaviruset 57,7 procent, medan en dos ger ett 77% skydd mot att dö i sviterna av covid-19.

I Israel ges den andra dosen av Pfizer-Biontechs vaccin 21 dagar efter den första.

I Finland är Pfizer-Biontech det hittills vanligaste vaccinet.

I hela världen är Astra-Zenecas vaccin det vanligaste och Pfizer-Biontechs vaccin det nästvanligaste.

Israel - ett logiskt land att studera



Israel, som var tidigt ute med att teckna vaccinavtal, har en befolkning på 9 miljoner invånare, varav 6,5 miljoner är över 16 år gamla.

Över 5 miljoner israeler har redan fått två doser coronavaccin. En man får covid-19-vaccin i en pub som omvandlats till ett vaccinationsställe. Bild: Abir Sultan / EPA

Vaccineringarna mot covid-19 började kring den 20 december 2020 och idag har över 5 miljoner israeler fått två doser vaccin.

På grund av de tidigt tecknade vaccinavtalen och den effektiva vaccineringstakten var Israel ett logiskt val för forskare att studera.

Undersökningsperioden för studien, som gjordes i samarbete med israeliska hälsoministeriet, var 24 januari till 3 april 2021.

Enligt undersökningen var incidenstalet för coronainfektioner (antal smittade per 100 000 invånare) 91,5 för icke-vaccinerade israeler medan talet var 3,1 för personer som fått två doser av Pfizer-Biontechs vaccin.

Studien i tidskriften Lancet kommer också fram till att Pfizer-Biontechs coronavaccin ger ett effektivt skydd också mot den brittiska virusvarianten.

Nästan 95 procent av de infektionsfall som undersöktes var av den brittiska varianten (B117).

Döds- och infektionssiffrorna rasar nedåt i takt med vaccineringarna



Statistiken visar att infektionstalen och dödsfall kopplade till en covid-19-infektion minskat drastiskt i Israel sedan årsskiftet.

Enligt siffror från Johns Hopkins universitetet upplevde Israel sin värsta covid-19-vecka 17-23 januari i 2021.

Då dog 414 personer efter att ha insjuknat i covid-19. Första veckan i maj dog 9 personer i sviterna av covid-19.

Mellan 10-16 januari 2021 registrerade israeliska myndigheter det högsta antalet coronainfektioner på en vecka: 60 370 stycken. Den första veckan i maj var var siffran nere i 444.

Det är värt att notera att den israeliska vaccinationskampanjen, som inleddes den 20 december 2020, delvis sammanföll med en samhällsnedstängning (lockdown).

Nedstängningen infördes den 27 december 2020 och lättades först den 7 mars 2021.

Källor: The Lancet, Johns Hopkins universitetet, Our World in Data, BBC, AFP