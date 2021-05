Ungas droganvändning under pandemin ett frågetecken, men framtidsoron är stor: "De som haft det jobbigt tidigare har haft det ännu jobbigare nu"

Alaikäisten törkeä väkivalta on jatkanut tänä vuonna yleistymistään kaupungissa. Teräaseita on nuorilla mukana aiempaa enemmän, ja niitä myös käytetään herkemmin. Tutkijan mukaan ulkopuolisuuden tunne yhteiskunnasta on kautta aikojen yhdistänyt jengiytyviä nuoria.