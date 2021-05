Indien ser inget ljus i tunneln: Över 400 000 nya fall av coronavirussmitta igen

Yli puolet Yhdysvaltain aikuisväestöstä on saanut vähintään yhden koronarokoteannoksen. Viime viikkoina rokotetahti on kuitenkin hidastunut. Joissain osavaltioissa ihmisiä houkutellaan jo erilaisin palkkioin rokotettavaksi. Tarjolla on esimerkiksi olutlahjakortteja ja riihikuivaa rahaa.