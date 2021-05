Kaj Korkea-aho: "Jag använder ofta humorn som en försvarsmekanism"

Hur har humorn påverkat Kaj Korkea-ahos liv? Vilken hundras skulle han helst vara? Vilka låtar skulle han sjunga med Alice Cooper medan de kör genom Pedersöre? Detta och mycket mera får du reda på när tio kända personer ställer frågor till författaren och komikern Kaj Korkea-aho.

I denna intervjuserie har Johannes Björkqvist bett elva kända personer eller grupper ställa frågor till varandra. Näst i tur i denna serie är författaren och komikern Kaj Korkea-aho.

Korkea-aho har gett ut romanerna Se till mig som liten är, Gräset är mörkare på andra sidan och Onda boken. Den fjärde, Röda rummet, släpps i augusti. Tillsammans med barndomsvännen Ted Forsström har han underhållit Svenskfinland i flera år. De gjorde Radio Pleppo tillsammans och för tillfället hör du dem i den mycket populära podden Ted & Kaj.

Kaj har i denna serie fått frågor av politikern Elisabeth Rehn, artisten Henri Vuortenvirta, artisten Alva Nygård, journalisten Christian Vuojärvi, ishockeyspelaren Joel Blomqvist, skådespelaren Josefin Silén, skidskytten Heidi Kuuttinen, handbollsspelaren Emma Aarnio, artisten Geir Rönning och redaktören Kjell Simosas.

Elisabeth Rehn var Finlands första kvinnliga försvarsminister. Elisabeth Rehn sitter i en blå sammetsfåtölj hos Daniel Olin. Bild: Barbro Ahlstedt

Elisabeth Rehns fråga: Om du skulle leva ditt liv som en hund, vilken ras skulle du vara?

– Jag tycker ju inte om hundar så det skulle vara hemskt att vara en hund. Men om jag måste välja så skulle det bli en jack russell terrier. De är lekfulla och folk skulle vilja ta hand om en.

Alva Nygård ger ut låtar under artistnamnet Alva Elle. En ung kvinna med blont hår och vit skjorta går på en gata. I bakgrunden syns gröna löv. Det är sommar. Bild: YLE/Ann-Catrin Granroth

Alva Nygårds fråga: Hur tror du humorn har påverkat ditt liv?

– Jag vet att jag ofta använder humorn som en försvarsmekanism för att uthärda. Under pandemin har jag och min man umgåtts mycket på en begränsad yta och det har ibland känts som att vi umgåtts mer än vad vi borde. Det här tror jag många kan känna igen sig i från det senaste året. Vi har ibland tittat ut genom fönstret och analyserat vad vi sett och det blir lite som en improviserad lek där vi hittar på idiotiska scenarier om det vi ser.

– Humorn har ju även gett mig mat på bordet. Jag och Ted hade en teaterföreställning i Vasa vid namn Pleppo TVÅ! – Vi mårar åpå som gick väldigt bra. Den gav mig ekonomiska möjligheter att få ett banklån och köpa en lägenhet. Det blir väldigt konkret när man drar skämt, får lön och köper en lägenhet. Humorn har påverkat mig på många plan, både praktiska och emotionella.

Kjell Simosas har musikprogrammet Supernova på Yle X3M. Kjell Simosas Bild: Björn Fagerholm

Kjell Simosas fråga: Du står värd för Carpool Karaoke och Alice Cooper sitter bredvid dig. Du får välja fem av hans låtar som ni ska sjunga medan ni åker runt i Pedersöre. Vilka låtar väljer du och vad visar du honom?

– Kjell vet att jag är ett stort fan av Alice Cooper och hans skiva Trash var faktiskt den första skivan jag ägde. Att göra det här med Alice Cooper skulle ju vara underbart, och jag skulle välja klassiska låtar som Is It My Body, I'm Eighteen, No More Mr. Nice Guy och Billion Dollar Babies. När vi sjunger och kör genom Pedersöre så skulle jag visa honom det enda vi har i Pedersöre att visa upp, nämligen Lostenen. Lostenen är ju Finlands största flyttblock.

Lyssna på de övriga frågorna och svaren i klippet nedan. Där berättar Kaj om han gråter i smyg när han tittar på snyftfilmer på bio, vilken författare han skulle vilja bjuda in till podden Ted & Kaj och vad som är nyckeln till att göra en framgångsrik podd.