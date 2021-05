Palestinska familjer hotas av vräkning från plats där de bott i 60 år – läget åter spändare mellan palestinier och israeler

Flera palestinska familjer som i över 60 år bott i stadsdelen Sheikh Jarrah i östra Jerusalem riskerar omedelbar vräkning efter ett domstolsutslag. Domstolen konstaterar att marken historiskt har haft judiska ägare.

En israelisk lag gör det möjligt för judar att göra anspråk på mark i östra Jerusalem som ägdes av judar före det arab-israeliska kriget 1948.

Lagen har kritiserats starkt eftersom den inte ger palestinier samma rätt att hävda sin rätt till mark på israeliska områden. Olika aktivistgrupper anklagar israeliska bosättarrörelser och nationalister för att försöka "etniskt rensa" det huvudsakligen palestinska bostadsområdet Sheikh Jarrah.

De israeliska bosättarna hävdar för sin del att de handlar i enighet med lagen.

Konflikten om markområdet har lett till våldsamheter nattetid i Sheikh Jarrah i östra Jerusalem. I natt greps femton palestinier efter sammandrabbningar med poliser.

Polisen uppger att demonstranterna stack bilar i brand och slungade stenar utanför ett hus som ockuperats av judiska bosättare.

Markdispyten har pågått länge mellan palestinska flyktingar och judiska bosättare i det strategiska distriktet i östra Jerusalem.

Spänningarna mellan de båda grupperna har ökat under den uppdragna rättsprocess som gäller de palestinska familjernas hem på det markområde som israelerna hävdar att historiskt sett är deras.

Israeliska soldater sköt i dag ihjäl två palestinier och skadade allvarligt en tredje nära staden Jenin på den ockuperade Västbanken. De palestinska männen hade öppnat eld mot soldaterna.

I onsdag dödades en 16-årig palestinier av israeliska soldater i samband med en konfrontation i Nablus på Västbanken. Palestinierna hade kastats stenar och brandbomber mot soldaterna.