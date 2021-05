The Riviera of Finland valdes till årets finländska reseaffisch – Hangö inspirerade Fanny Törnqvist att använda en glad färgpalett

Helsingforsbon Fanny Törnqvist är konstnären bakom Hangöaffischen The Riviera of Finland som har valts till årets finländska reseaffisch.

”Det är härligt att folk tycker om min affisch. Jag tolkar det som att många känner igen den bild jag själv har om Hango – och det gör mig glad!”, säger Törnqvist i ett pressmeddelande.

Hangö inspirerade Törnqvist att använda en glad färgpalett.

Glass och glada färger representerar Hangö i det vinnande bidraget. en reseaffich som föreställer Hangötema på en vägg Bild: Karin Lindroos

Törnqvist är grafisk designer. Det är något år sedan hon själv besökte Hangö – men hon säger sig minnas den unika stämningen.

Vinnaren i tävlingen som officiellt heter My Finland Poster belönas med 2 500 euro.

Bakom tävlingen finns företaget Come to Finland. Årets tävling med Hangö som motiv drog in över 300 bidrag från hela världen.

Tidigare år har bland annat Helsingfors, Lappland och Insjöfinland varit föremål för tävlingen.

Bland alla bidrag som kom in valde en jury ut tio finalister. Bland dem fick sedan allmänheten rösta fram en vinnare.

På andra plats i tävlingen kom Mio Okubo från Japan med affischen Space in Hanko-Hangö, som syns till höger i bilden. Två reseplancher på en vägg Bild: Karin Lindroos

Vinnaren offentliggjordes när affischutställningen Come to Finland öppnades på Hangö museum i går (6.5).

Utställningen visas fram till april 2022 och ställer ut både klassiska Finlandsaffischer och samtliga tio finalister i tävlingen My Finland Poster.