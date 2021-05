Villarreal spelade mållöst och oavgjort mot Arsenal och belönades med finalplats i Europa League – Manchester United fullbordade Englands dominans i klubbfotbollen

England dominerar för tillfället herrarnas klubbfotboll i Europa: Manchester City och Chelsea gör upp om segern i Champions League och Manchester United kämpar om segern i Europa League. Villarreal bjuder på lite spansk krydda i den engelska stuvningen.

Det höll på att gå ungefär som våren 2019 när Liverpool besegrade Tottenham i Champions League-finalen och Chelsea vann över Arsenal i finalen i Europa League. Det vill säga att alla fyra klubbar varit brittiska.

Men ett lag höll inte för trycket med följden att "bara" tre lag kommer från Premier League, medan La Liga har en representant i finalerna.

Eller som The Times skriver: "Only Arsenal let Premier League down".

Manchester United hade redan mer eller mindre säkrat biljetten till finalen i Europa League genom att i det första mötet besegra Roma med hela 6–2.

På grund av första matchens slutresultat var den andra matchen en ren formalitet där Roma fick lite plåster på såren genom att vinna med 3–2.

ManU gjorde matchens öppningsmål genom Edinson Cavani som avfyrade ett stenhårt skott strax utanför straffområdet.

Edin Džeko utjämnade med ett nickmål för Roma och Bryan Cristante förde några minuter senare upp italienarna i ledning, en ledning som höll i under tio minuter tills uruguayanen Cavani nätade på nytt.

Cavani hade bud på minst det dubbla antalet mål, men fick nöja sig med två, och än viktigare, en finalplats med sitt Manchester United.

I den 83:e minuten sågs matchens sista mål då Alex Telles bokfördes för ett självmål när Nicola Zalewskis skott touchade honom.

ManU:s chefstränare Ole Gunnar Solskjaer var glad över lagets finalplats, även om torsdagens match lämnade mycket att önska.

– Det känns bra att vara i final. Vi spelade en väldigt bra halvlek på Old Trafford vilket tog oss vidare. Men jag är missnöjd över vår förlust, och speciellt över sättet vi spelade på i andra halvlek.

– Matchen kunde lätt ha slutat 8–6 åt dem. Det var en underlig match. Vi gav bollen åt dem fast hur många gånger, men som tur är har vi en av världens bästa målvakter, säger Solskjaer om David de Gea.

En gnutta historia

Om Manchesters finalplats var så gott som klar redan före avspark, kan det samma inte sägas om den andra semifinalistens. Villarreal vann visserligen på hemmaplan med 2–1, men nu gick matchen av stapeln på engelsk mark.

Värdlaget hade ett lite större bollinnehav och flera skott, men Villarreal klarade av att hålla Arsenal på distans. På resultattavlan stod det 0–0 efter 90 minuter vilket innebär att Villarreal avancerar till finalen i Europa League med det sammanlagda resultatet 2–1.

I och med bortamålsregeln hade Arsenal avancerat med en 1–0-seger, och visst kunde det ha kommit en sådan om exempelvis Pierre-Emerick Aubameyangs stolpträff hade gått stolpe in. Men den här gången var det dessvärre stolpe ut och slutligen också Arsenal ut.

För Villarreals del är det första gången som klubben avancerar ända till finalen i de europeiska klubbturneringarna.

Nära har det förvisso varit tidigare också – semifinal i Europa League 2004, 2011 och 2016, samt semifinal i Champions League 2006 – men nu är klubben för första gången bland de två bästa lagen i den näst bästa klubbturneringen i Europa.

Finalen äger rum i polska Gdansk den 26 maj.