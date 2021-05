32 års cupväntan är över i Kuopio – mitt i guldyran står Axel Vidjeskog och upplever sitt livs vår: "Förra säsongen var jag inte ens ordinarie i Jaro – nu är jag här och det känns sjukt"

Dramatiken blev stor och straffar avgjorde. KuPS var kliniskt från elva meter och besegrade HJK i cupfinalen. Vid sidlinjen stod en utpumpad Axel Vidjeskog och darrade. "Om någon hade sagt till mig för ett år sen att jag är cupmästare 2021 hade jag skrattat", säger Vidjeskog till Yle Sporten.

De klassiska segerlåtarna The best och We are the champions skrålar ur högtalarna på Olympiastadion. HJK har lämnat planen för ett bra tag sen – kvar står ett rövargäng från Kuopio.

KuPS är cupmästare för första gången sedan 1989.

– Om någon hade sagt till mig för ett år sen att jag är cupmästare 2021 hade jag skrattat, säger Axel Vidjeskog till Yle Sporten.

Han blev utbytt efter 105 minuter och stod vid sidlinjen när allt avgjordes. Finalen blev en låst historia utan målchanser och naturligt nog blev det både förlängning och straffar. KuPS spelade med decimerat manskap i en timme, men Otso Virtanens räddning på Luis Henriques straff avgjorde.

– Det blev väldigt nervöst och jag var tvungen att titta bort några gånger. Men jag visste att Otso är bra på straffar, säger Vidjeskog.

– Det känns väldigt skönt att stå här som mästare efter en så tuff match. Att vi gör det efter att ha spelat med en man mindre så länge gör det ännu bättre.

Livet leker i Kuopio

Vidjeskog fyllde alldeles nyss tjugo och har snabbt etablerat sig i KuPS. Han provspelade i Kuopio i december.

– Förra säsongen var jag inte ens ordinarie i Jaro och nu är jag här. Det är väldigt sjukt. När jag först hörde om KuPS tänkte jag att ett provspel är en bra erfarenhet. Tränaren Simo Valakari gillade vad han såg och sen har det gått väldigt fort. Det tog ett bra innan jag begrep att jag ska spela i KuPS.

Axel Vidjeskog trivs alldeles förträffligt i Kuopio. Axel Vidjeskog i KuPS mot HJK. Bild: Lehtikuva

Steget från Jaro till KuPS är rätt långt i finländsk fotboll. Kuopioklubben är ligamästare från 2019, ett stabilt topplag i dagsläget och en klar utmanare till ligafavoriten HJK den här säsongen.

– Det här livet vill jag leva. Jag vill spela som proffs, ha hård konkurrens och tuffa träningar. Sättet som Simo vill att vi spelar fotboll på tilltalar också.

Valakari är klubbens tredje tränare på tre år. Vidjeskog trivs otroligt bra under hans ledning.

– Han har tagit hand om mig och visat att han litar på mig. Han kommunicerar väldigt bra med alla och det känns väldigt tryggt att ha honom. Man kan vända sig till honom om man funderar på något. Han är dessutom modern och tittar på mycket fotboll.

"Sa bara: Tveka inte"

Vad säger titeltränaren själv om sin första stora triumf i Kuopio?

– På sätt och vis är det en logisk fortsättning på det arbete som KuPS har gjort i flera år. Och visst, den här matchen gav lite pengar och en Europaplats, men framför allt handlar det om att vinna pokaler och gravera in namnet – och det gjorde vi i dag.

Tio senaste cupvinnarna 2021: KuPS

2020: HJK

2019: Ilves

2018: FC Inter

2017: HJK

2016: SJK

2015: IFK Mariehamn

2014: HJK

2013: RoPS

2012: FC Honka

Valakari hyllar sitt lag.

– De här spelarna kämpade i 120 minuter. Inför straffläggningen sa vi bara att vi inte ska tveka. Det syntes, mina spelare sköt otroligt bra straffar.

– Vi hade problem i starten av matchen när HJK kom förbi vår press, men när vi fick kontroll på det jämnade matchen ut sig. Och det röda kortet lugnade på något sätt ner oss. De kunde bara spela utanför oss.

"Måste titta oss i spegeln"

Efter 210 minuters spel mellan HJK och KuPS – ligamötet förra söndagen och lördagens cupfinal – är det fortfarande mållöst. Duellen utstrålar tajt spel och få chanser.

– Man måste vara påkopplad hela tiden för att vara beredd på allt mot HJK. Nu är det bevisat att vi har ett bra försvar, säger Vidjeskog.

HJK åkte på en tung finalförlust. Besvikna HJK-spelare efter cupfinalen. Bild: Lehtikuva

HJK har öppnat seriespelet med en seger och ett kryss. Nu adderas finalförlusten och några små frågetecken runt mästarlagets spets i offensiven.

– Man ska berömma KuPS för deras försvarsspel, men vi måste titta oss i spegeln och säga att vi spelade ineffektivt. Det har varit två taktiska matcher mot KuPS, men lagen söker också sitt spel. Det såg man i dag. Tempot var inte det bästa, säger HJK:s Markus Halsti till Yle Sporten.

Och hur var känslan då när allt avgjordes?

– Det blev konstigt utan publik. Det här var en betydelsefull match, men pressen saknades lite utan åskådare. Alla var lugna och det såg man på straffarna – men sen gör KuPS-målvakten en räddning. Då blir det tungt.

Finska cupen, final:

HJK–KuPS 4–5 efter straffar (0–0, 0–0)

Straffläggning:

HJK: Roope Riski, Daniel O’Shaughnessy, Atom, Filip Valencic (mål), Luis Henrique (miss).

KuPS: Nana Boateng, Anton Popovitch, Aniekpeno Udo, Diogo Tomas, Iiro Järvinen (mål).