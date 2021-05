Norrena & Frantz: "Undvik sexsnack, var dig själv, le på bilden" - så lyckas du med dejtandet som vuxen

Att börja leta efter kärleken när man hunnit passera 40-årsstrecket är inte alltid så lätt.

Dejtningsapparna förefaller vara fullproppade med vältränade unga människor. Hur ska man arbeta upp självförtroende och energi för att ge sig in i den världen?

Och om man har otur några gånger är det lätt att tappa modet.

Att dejta i medelåldern var en riktig rysare. En var snygg på bild men visade sig vara alkis. En annan snackade enbart om sitt ex som var så intelligent och ljuvlig. En tredje ljög så det knakade och kunde inte hålla ordning på vad han sagt i början.

Men trägen vinner, det intygar flera av er som skrev in till Relationspodden den här veckan. Viktigast är att våga.

Såklart undrade jag hur het jag skulle vara på singelmarknaden med mina 45 år och min post-födsel kropp. Men det visade sig att jag inte har något att oroa mig för! I still got it!



― Elisabeth, 45