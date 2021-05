Skolhemmet skulle bli Stefanos räddning, men där väntade våld och droger – och fyra andra lästips för söndagskvällen

God söndag! Här kommer lite kvällsläsning.

Det kombinerade p-pillret har länge varit ett av de populäraste preventivmedlen i Finland. Men preparatet lider av ett tveksamt rykte och har förlorat många unga användare till andra preventivmedel.

Bild: Montage: Julia Halttunen, Amanda Öhberg Dias, Alamy / All Over Press

Julia Halttunen har valt att inte använda kombinerade p-piller på grund av de eventuella biverkningarna. Men för Amanda Öhberg Dias har preparatet varit en räddning från hennes svåra mensvärk. Bildmontage av flera bilder. I bakgrunden syns flera p-pillerkartor. I förgrunden är Julia Halttunen och Amanda Öhberg Dias inklippta i bilden. Bild: Montage: Julia Halttunen, Amanda Öhberg Dias, Alamy / All Over Press

Stefano var 13 år då blev han omhändertagen. Han var aggressiv och skolkade från skolan. Steget från en liten ort i Åboland till det statliga skolhemmet Lagmansgården i Pedersöre var stort och skrämmande.

Hur har humorn påverkat Kaj Korkea-ahos liv? Vilken hundras skulle han helst vara? Vilka låtar skulle han sjunga med Alice Cooper medan de kör genom Pedersöre? Detta och mycket mera får du reda på när tio kända personer ställer frågor till författaren och komikern Kaj Korkea-aho.

Den finska skogen har fått en liten andhämtningspaus medan skogsindustrin genomgår stora förändringar. Stora Enso lägger ned en av Europas största pappersfabriker i Kemi medan Metsä Group planerar stor cellulosafabrik i samma stad.

Vem är världens bästa hockeyspelare? Och NHL:s bästa målvakt? Vem vinner de fem tyngsta individuella spelarpriserna? NHL-kolumnen tror sig veta.