Simhallen i Ekenäs öppnar först i augusti, personalen hjälper under tiden till med vaccineringarna – läs det senaste om coronaläget i Västnyland

I den här artikeln kan du följa med hur coronaviruset påverkar vardagen i Västnyland. Fler nyheter om viruset från Finland och världen hittar du här.

Så här ser dagsläget ut när det gäller coronafall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Till distriktet hör förutom Västnyland också huvudstadsregionen, Mellannyland och Östnyland.

Den här visualiseringen kräver JavaScript för att fungera.

Den här visualiseringen kräver JavaScript för att fungera.

Här kan du se hur vaccinationerna framskrider i de olika kommunerna i Nyland.

Den här visualiseringen kräver JavaScript för att fungera.

10.5 klockan 13.40: Simhallen i Ekenäs öppnar först i augusti - personalen hjälper under tiden till med vaccineringarna

Simhallen i Ekenäs slår upp dörrarna först i augusti. Hallen har på grund av coronarestriktionerna varit stängd en längre tid.

Många har hunnit undra om hallen inte nu kunde öppna för mindre besökarmängder eller privata bokningar. Men det är enligt staden en svår ekvation som kräver ett lämpligt bokningssystem, noggrann övervakning av besökarmängder och hygienbestämmelser.

Simhalleni Ekenäs öppnar inte före sommaren. Arkivbild. Ekenäs simhall Bild: YLE/Veronica Montén Idrottens personal har kunnat hjälpa till med olika uppgifter vid massvaccineringarna. Arkivbild från vaccinering i Karis i mars. De första 75-80-åringar som kommer till massvaccineringen i Karis bollhall. Bild: Maria Wasström / Yle

Många anställda i simhallen och inom idrotten i Raseborg har under stängningarna hoppat in och jobbat med massvaccineringarna. Det här ska fortsätta. Det är också en orsak till att simhallen inte öppnar förrän i augusti.

“Tack vare att idrottssidans personal stått till vårt förfogande har vi kunnat framskrida med vaccinationerna i den takt vi kunnat”, säger hälsoservicechef Annika Rehn vid Raseborgs stad.

“Detta betyder i praktiken att vi kunnat allokera all vaccinationskunnig personal till själva vaccinerandet och till andra hälso- och sjukvårdsuppgifter i stället för till tidsbokning och mottagningsuppgifter. Personalen har gjort en strålande insats”, berömmer Rehn.

Hon får medhåll av stadsdirektör Ragnar Lundqvist som understryker att vaccineringarna är stadens första prioritet.

“Jag hoppas att vi får förståelse för detta. Genom våra beslut har vi ju kunnat hålla incidensen vid låga värden i Raseborg”, säger Lundqvist.

Under simhallens stängningstid har mindre reparations- och underhållningsarbeten utförts i hallen. Under sommarmånaderna, då simhallen också vanligtvis har sin sommarvila, pysslas den om lite extra. Simbassängerna konditionsgranskas i början av juni, sedan reserveras arbetstid till slutet av juli för färdigställande av bassängerna efter granskningen. Under arbetets gång måste bassängerna vara tömda, skriver Raseborgs stad i pressmeddelande 10.5.

10.5 klockan 12.27: Fem nya fall i Ingå, ett i Hangö och ett i Lojo

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL har sju nya fall av coronavirus registrerats i Västnyland sedan i fredags. I Raseborg har siffrorna justerats, därför har antalet fall minskat.

Hangö +1 (totalt 30 fall under hela epidemin)

Raseborg -1 (totalt 167 fall under hela epidemin)

Lojo +1 (totalt 417 fall under hela epidemin)

Ingå +5 (totalt 53 fall under epidemin)

Sjundeå 0 (totalt 74 fall under epidemin)