Finländsk golfhistoria på gång: två finländare klara för PGA Championship

Kalle Samooja och Sami Välimäki kommer att göra finländsk golfhistoria i årets andra majortävling. För första gången någonsin kommer nämligen två finländare att spela i en majortävling då båda finns med bland deltagarna i PGA Championship.

För Samooja blir PGA Championship hans första uppträdande i en major. Samooja var nia under veckoslutet i Canary Island Championship på Europatouren, och den placeringen räckte till för att ge honom en plats i PGA.

PGA Championship inleds på Kiawah Island Golf Resort i South Carolina i USA den 20:e maj.

För Sami Välimäki är PGA Championship hans andra major. Välimäki var med i US Open förra året.

De enda övriga finländarna som genom åren fått spela i någon av de fyra stora proffsgolftävlingarna är Mikko Ilonen och Mikko Korhonen. Ilonen spelade under sin karriär 14 gånger i majortävlingar. Korhonen har kommit upp till tre majorstarter.

Majortävlingarna eller de fyra stora golftävlingarna under året är US Open, British Open, The Masters och PGA Championship.