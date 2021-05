Mellersta Österbotten går upp i accelerationsfasen - läget bedöms vara allvarligt

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt befinner sig nu i accelerationsfasen. Det beslutet tog den regionala coronagruppen på tisdag efter att antalet fall ökat under den senaste veckan.

Gruppen konstaterade att siffrorna uppfyller accelerationsfasens kriterier. Som en följd av det blir rekommendationerna striktare.

På tisdag kan man i Mellersta Österbotten konstatera fem nya coronafall, alla kopplade till den tidigare smittkedjan som fick sin början under en brunch på valborg. Under förra veckan konstaterades totalt 20 coronafall på Soites område och under de senaste 14 dygnen är antalet 26.

Det betyder att incidensen just nu ligger på 33,5 per 100 000 personer.

Högst 10 personer inomhus

Coronagruppen konstaterar att smittoläget blivit mycket sämre under den senaste veckan och att läget är allvarligt.

När Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt nu går upp i accelerationsfasen gör gruppen följande ändringar i sina rekommendationer:

- Högst 10 personer vid privata sammankomster inomhus

- Högst 20 personer vid privata sammankomster utomhus

- All inomhusaktivitet för såväl vuxna som barn avbryts

- Flera läroinrättningar övergår till distansundervisning

Mer detaljerad information finns på Soites sidor.

Just nu har Regionförvaltningsverket satt gränsen vid 50 personer vad gäller offentliga sammankomster på Soites område. RFV meddelar separat om eventuella förändringar.