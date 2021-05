Över 50 personer får samlas i Österbotten

Från och med onsdag 12 maj får över 50 personer samlas i Österbotten, förutsatt att alla deltagare kan undvika närkontakt.

RFV höjer gränsen från 20 till 50 personer, bland annat i Vasa sjukvårdsdistrikt. I tillställningar för högst 50 personer behöver man inte beakta THL:s och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om avstånd och hygien.

Det är dock möjligt att ordna tillställningar för fler än 50 personer, men enbart under förutsättningen att alla som deltar kan undvika närkontakt med varandra och att ovan nämnda anvisningar följs.

Alla som deltar i verksamheten ska i realiteten kunna undvika närkontakt med varandra.

- Det finns på det sättet ingen övre gräns. Men i något skede tar ju utrymmet slut och man måste kunna hålla säkerhetsavstånden, säger överdirektör Marko Pukkinen.

Beslutet gäller Vasa sjukvårdsdistrikt, Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt. Beslutet gäller fram till den 1 juni.

Coronagruppen i Österbotten beslöt tidigare under tisdagen att hålla kvar rekommendationen för privata sammankomster på högst 20 personer.

Under tisdagen gick Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt upp i accelerationsfasen och senare under veckan fattar RFV ett beslut om restriktionerna där. I dagsläget är begränsningen 50 personer, men man får ordna offentliga tillställningar för fler under förutsättningen att publiken kan placeras på egna sittplatser eller i egna områden på högst 50 personer.

KPV spelar hemmamatch på torsdag. Om beslutet kommer först på fredag spelas givetvis matchen enligt nu ikraftvarande restriktioner.

Texten uppdaterad kl. 17.15 med förtydligande om att det är fritt fram med tillställningar för högst 50 personer, men att över 50 personer kräver att THL:s anvisningar följs.