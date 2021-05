Diskussionen om EU:s stimulanspaket på paus – återupptas i kväll

Riksdagens talman Anu Vehviläinen (C) har avbrutit diskussionen i riksdagen på grund av grundlagsutskottets möte. Diskussionen återupptas klockan 20 i kväll. Diskussionen pågick i 20 timmar i sträck med start på onsdagskvällen.

Under natten var det främst oppositionspartiet Sannfinländarna som såg till att diskussionen fortsatte. En del av de ledamöter som satt i plenisalen under natten byttes under morgonen ut mot andra partikamrater.

Både Socialdemokraterna och Sannfinländarna föreslog på onsdagen bordläggning av frågan, med olika motiv. Slutresultatet blev fortsatt debatt i riksdagen.

Enligt riksdagens arbetsordning kan ärendet om EU:s stimulanspaket bordläggas endast en gång.

Eftersom socialdemokraterna föreslog en kort bordläggning, så behövde regeringen inte längre vara rädd för att Sannfinländarna skulle göra en kupp under nattens mörka timmar när bara Sannfinländare är närvarande i salen. Då kunde de ha föreslagit att ärendet bordläggs till exempel till hösten och segrat.

I omröstningen segrade det socialdemokratiska förslaget om att fortsätta redan på onsdag kväll, mot Sannfinländarnas förslag om framskjutning till den 21 maj. Omröstningen gav klart resultat: 92 ledamöter ville fortsätta genast, 34 röstade med Sannfinländarna för att fortsätta senare.

Hela 73 riksdagsledamöter var borta från plenum.

Oklart när omröstningen om EU:s stimulanspaket kan hållas

Det kan ta flera dagar innan en omröstning om EU:s stimulanspaket kan hållas, sa riksdagens talman Anu Vehviläinen tidigare på onsdagen. Hon sa att det ännu är oklart när omröstningen kan hållas.

Riksdagen återupptog debatten om stimulanspaketet kl 14 på onsdagen.

Enligt Vehviläinen är det här en helt exceptionell situation i den finländska riksdagen.

Maratondebatten första natten höll på till klockan 4.30

Tidigare på onsdagen meddelade riksdagens generalsekreterare Maija-Leena Paavola att man skjuter upp den viktiga omröstningen om EU:s stimulanspaket och att den inte blir av under onsdag.

Riksdagen debatterade stimulanspaketet från klockan 14 på tisdag eftermiddag till klockan 4.30 på onsdag morgon, då maratondebatten avbröts av talman Anu Vehviläinen (C).

Flera riksdagsledamöter - närmare bestämt nio - hann ändå inte hålla sina anföranden och därför fortsatte debatten på onsdagen, och det hann bli torsdag innan den tog slut.

Det här handlar EU:s stimulanspaket om EU:s stimulanspaket på 750 miljarder euro ska godkännas av alla EU-länder.

Två tredjedelar av riksdagsledamöterna måste rösta för stödpaketet för att det ska godkännas.

Oppositionen anser att stödpaketet ger EU för stor makt och att Finland förlorar ekonomiskt om man går med. Stödpengarna går till de EU-länder som behöver dem mest, t.ex. Italien får stora stöd.

Finland ska betala 6,6 miljarder euro till EU:s återhämtningsfond under åren 2028-2058. Finland får 2,7 miljarder euro i stöd åren 2021-2023.

Regeringspartierna kommer att rösta för paketet, medan Sannfinländarna, Kristdemokraterna och Rörelse nu förstar mot paketet. Samlingspartiet är delat i frågan och ledamöterna får rösta som de vill.

Om Finlands riksdag röstar nej till stödpaketet så faller det i hela EU.

Riksdagens grundlagsutskott har slagit fast att ett beslut om stimulanspaketet kräver två tredjedels majoritet i riksdagen.

Regeringen behöver med andra ord stöd av oppositionen för att paketet ska gå igenom.

Marin: Finlands självständighet hotas inte av EU:s stödpaket

När debatten om EU:s stimulanspaket fortsatte i plenum på onsdag var också statsministern närvarande.

Sannfinländarnas Ville Tavio medgav för HS att partiet drog ut på debatten i natt för att man ville att både statsminister Sanna Marin (SDP) och Europaminister Tytti Tuppurainen (SDP) ska svara på kritiken om stödpaketet.

Marin och Tuppurainen kunde inte delta i debatten den första dagen, eftersom de var i frivillig karantän efter att de kommit hem från EU-toppmötet i Portugal.

Marin försvarade nu EU:s stimulanspaket.

– Om EU stannar på åskådarplats, så skulle det vara mycket dåligt för hela Europas och Finlands ekonomi, sa Marin.

Marin syftade på att det behövs ekonomisk stimulans på Europas inre marknad, då också till exempel USA har stora stimulanspaket.

Statsminister Sanna Marin talade för fördelarna med stödpaketet. Sanna Marin i plenum Bild: Lehtikuva

– Vi lyckades förhandla fram en bra helhet för Finlands del, men ett enskilt land kan inte ensam diktera slutresultatet. Det finns 27 medlemsländer i EU och det måste bli en helhet som alla kan godkänna, sa Marin.

Ville Tavio frågade också om Finlands självständighet är så billig att regeringen är beredd att offra den för att få ekonomisk nytta.

På det svarade Marin att Finlands självständighet inte är hotad av det här beslutet, och inte annars heller.

Halla-aho: Det finns bara 24 timmar i dygnet och ledamöterna har mycket att säga



I riksdagen är det flera ledamöter som kritiserar Sannfinländarnas agerande med att dra ut på omröstningen.

– Det här är en fråga som väcker känslor, kanske man inte ska överdramatisera det, men inte är det riktigt snyggt, säger Anders Adlercreutz, SFP, till Svenska Yle.

Adlercreutz menar att Sannfinländarna är ute efter att få så stor synlighet som möjligt och att det märks att kommunalvalet är på kommande.

Jussi Halla-aho anser att stödpaketet inte är till fördel för Finland. Jussi Halla-aho Bild: Lehtikuva

Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho försvarar ändå de långa anförandena i plenum.

– Det finns bara 24 timmar i dygnet och ledamöterna har mycket att säga om det här. Det är märkligt att även om alla är överens om att stimulanspaketet är en viktig fråga, så verkar det inte intressera regeringspartierna, speciellt inte ministrarna, säger Halla-aho.

Regeringen tog coronapaus

Regeringen tog på onsdag eftermiddag en paus för att åka till Ständerhuset för ett möte om coronaläget. Ministrarna återkom efter en timme, när det blev bordläggningsomröstning i riksdagen.

När ministrarna mötte pressen utanför Ständerhuset uttryckte de sig artigt om Sannfinländarnas maratondebatt och hänvisade till allas rätt att uttala sig och ställa frågor.

Det fanns inga stora beslut på regeringens bord. Ministrarna fick information om epidemiläget och begränsningarna i olika delar av landet. De skulle också diskutera beredskapen inför kommande pandemier och större olyckor.

Ministrarna kunde inte lova någon hjälp till kultur, idrott eller evenemangsindustrin. Det blir ingen snabb uppluckring av restriktionerna. Ministrarna talade försiktigt om juni månad, i enlighet med exitplanen.

Restaurangernas begränsningar luckras upp på torsdagen, enligt ett tidigare beslut. Bland annat får alkoholservering fortsätta till midnatt i många delar av landet. Restriktionerna gällande halverat antal kundplatser och sång- och dansförbudet finns dock kvar.

Extra vaccin till Päijänne-Tavastland - kanske Egentliga Finland

Strängare restaurangbegränsningar finns kvar i fyra områden med samhällsspridning; Päijänne-Tavastland, Södra Karelen, Egentliga Finland och Nyland.

Minister Krista Kiuru meddelade på väg in till Ständerhuset att man dirigerar en extra försändelse av coronavaccin till Päijänne-Tavastland där läget nu är värst.

Egentliga Finland kan bli nästa landskap som kan få extra vaccin för att bryta uppgången i antalet coronasmittade, meddelade minister Kiuru.

Artikeln har uppdaterats