Kanada

Målvakter:

Adin Hill, Arizona

Darcy Kuemper, Arizona

Michael DiPietro, Utica (AHL)

Backar:

Kevin Bahl, New Jersey

Nicolas Beaudin, Chicago

Mario Ferraro, San Jose

Colin Miller, Buffalo

Owen Power, University Of Michigan (NCAA)

Braden Schneider, New York Rangers

Troy Stetcher, Detroit

Sean Walker, Los Angeles

Anfallare:

Jaret Anderson-Dolan, Los Angeles

Connor Brown, Ottawa

Michael Bunting, Arizona

Maxime Comtois, Anaheim

Justin Danforth, Avangard Omsk (KHL)

Dillon Dube, Calgary

Liam Foudy, Columbus

Brandon Hagel, Chicago

Adam Henrique, Anaheim

Andrew Mangiapane, Calgary

Nick Paul, Ottawa

Cole Perfetti, Manitoba (AHL)

Brandon Pirri, Chicago

Gabriel Vilardi, Los Angeles

USA

Backar:

Matt Hellickson, Binghamton (AHL)

Zac Jones, New York Rangers

Matt Tennyson, New Jersey

Chris Wideman, Torpedo Niznji Novgorod (KHL)

Anfallare:

Justin Abdelkader, Zug (NLA)

Matthew Beniers, University Of Michigan (NCAA)

Colin Blackwell, New York Rangers

Brian Boyle (klubblös)

Conor Garland, Arizona

Kevin Labanc, San Jose

Kevin Rooney, New York Rangers