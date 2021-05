Israel förbereder en markoffensiv mot Gazaremsan – det etniska våldet fortsätter i flera israeliska städer

Trots omvärldens vädjanden om nedtrappning och ett slut på våldet, verkar varken Israel eller Hamas vara villiga att avsluta den senaste våldsspiralen. Tvärtom tyder det mesta på att konflikten kommer att trappas upp.

Israel har koncentrerat styrkor vid gränsen till Gazaremsan inför en möjlig markoffensiv mot territoriet.

Under natten och dagen har de israeliska flygräderna fortsatt och palestinska Hamas har igen avfyrat svärmar av raketer mot mål i Israel.

Israel uppger att regeringen ännu inte fattat beslut om en markoffensiv, men enligt iakttagare kommer beslutet sannolikt snart.

Enligt en israelisk militärtalesman har styrkorna vid gränsen varierande beredskap. Det betyder att alla enheter ännu inte är redo att inleda markstriderna.

Hittills har över 80 palestinier, bland dem minst 17 barn, dödats i de israeliska flygräderna. I Israel har sju personer dött i raketangreppen, ett av offren var en 6-åring.

Om israeliska styrkor går in i Gazaremsan kommer dödssiffrorna sannolikt att stiga brant, bland både stridande och Gazaremsans civilbefolkning.

Samtidigt ser det etniska våldet mellan judar och araber inne i Israel ut att eskalera ytterligare. Under natten mot torsdagen gick judiska och arabiska folkmassor till angrepp mot varandra och mot polis.

I Bet Yam söder om Tel Aviv misshandlade tiotals judiska extremister en liggande arabisk man.

Misshandeln fortsatte också efter att mannen låg orörlig på marken. Enligt en del israeliska källor var offret en judisk man, men mobben ska ha misstagit honom för en arab.

I Acre i norra Israel inträffade ett liknande lynchningsförsök. En arabisk mobb misshandlade en man, som tros vara judisk, med käppar och stenar. Liknande händelser rapporteras också från andra orter i Israel.

Våldet har varit så omfattande att polisen tidvis varit maktlös att ingripa mot huligangängen.