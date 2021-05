Dortmund krossade Leipzig i den tyska cupfinalen – Erling Braut Haaland fortsätter att ösa in mål

Dortmunds unga anfallsstjärnor Erling Braut Haaland och Jadon Sancho stal huvudrollerna i den tyska cupfinalen i fotboll. Haaland och Sancho stod för två mål per man då Dortmund slog Leipzig med 4–1.

Dortmund avgjorde cupfinalen i praktiken redan under den första halvleken genom att göra tre mål. Den 21-årige engelsmannen Sancho gjorde både 1–0 och 3–0 fullträffen, medan den 20-årige norrmannen Haaland stod för Dortmunds andra och fjärde mål.

Haaland har varit häpnadsväckande effektiv under säsongen trots att skador höll honom borta från matcher under vintern. I Bundesligan har han gjort 25 mål på 26 matcher, och ligger tvåa i skytteligan bakom Robert Lewandowski. Totalt har det blivit 38 mål på 41 matcher för Haaland så här långt under säsongen.

Borussia Dortmund vann den tyska fotbollscupen för femte gången. Senast Dortmund fått fira seger i cupfinalen var år 2017.

– Laget ska ha en stor komplimang för den enorma arbetsmoral vi uppvisat under de senaste veckorna. Jag är otroligt stolt, sade lagkaptenen Marco Reus efter segern.

Segern i cupfinalen smakar speciellt fint för Dortmund eftersom laget endast ligger fyra i den tyska Bundesligan med två omgångar kvar att spela.