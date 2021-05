Finlands deltävling i MotoGP -serien inhiberad – Nytt försök på Kymi Ring sommaren 2022

Den finländska deltävlingen i VM-serien i roadracing på Kymi Ring har inhiberats. Den första MotoGP -tävlingen på banan skulle ursprungligen ha körts redan förra året men på grund av pandemin flyttades tävlingen till denna sommar. Nu tvingas arrangörerna flytta fram tävlingen med ytterligare ett år.

– Moto GP -arrangemangen inleddes redan före pandemin bröt ut. På grund av coronan som globalt skakat om hela evenemangsbranschen finns det ännu inte denna sommar förutsättningar att arrangera ett stort internationellt evenemang, kommenterar projektledare Markku Vihtilä i ett pressmeddelande.

Tävlingen skulle ha körts den elfte juli. Nu flyttas årets deltävling till Österrike där man kör två tävlingar i rad.

Att pandemin har dragit ut på tiden har enligt Vihtilä redan orsakat mycket osäkerhet till arrangemangen, och man har tvingats ändra på planerna redan vid flera tillfällen.

Just nu planerar man att kunna genomföra en deltävling i roadracingens kungsklass under sommaren 2022. Enligt den nya planen kommer man att köra VM-deltävlingar på Kymi Ring åren 2022-2026. Tävlingskalendern för nästa år ska presenteras under slutet av året.