Israeliska marktrupper deltar i attackerna mot Gaza och dödstalen stiger – offensiven görs från israelisk mark

Bild: EPA-EFE/All Over Press

En eventuell markoffensiv förbereddes under torsdagen, men ännu har inte israeliska styrkorna intagit Gazaremsan utan uppges anfalla från israelisk mark. Bild på en tanker som står vid gränsen till Gaza. Bredvid står soldater från den israeliska militären IDF. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Israel utvidgar sina attacker mot Gazaremsan medan dödssiffrorna fortsätter stiga. För första gången den här veckan attackerar Israel nu territoriet från både luften och marken. De senaste dagarnas offensiv har varit den tyngsta sedan kriget år 2014, och ännu tyder inget på att läget skulle stabiliseras – tvärtom.

Under torsdagskvällen inledde den israeliska militären en markoffensiv mot Gazaremsan, utan att åtminstone ha gått in i området. Något beslut om att gå in i området har inte ännu fattats.

Uppgifterna om vad som hänt varierade under kvällen och natten, och till en början uppgav den israeliska militären IDF (Israel Defence Forces) att såväl luftburna styrkor som marktrupper inlett en offensiv i Gazaremsan.

Påståendet drogs senare tillbaka efter medieuppgifter om att styrkorna inte var inne i Gazaremsan, utan i stället besköt Gaza från israelisk mark.

Det bekräftades senare av militären, som skyllde det första påståendet på interna kommunikationsproblem.

Fram tills i natt har de israeliska attackerna genomförts från luften, men vid midnatt inleddes alltså även en markoffensiv.

Raketerna mot Israel har fortsatt avfyras från Gaza. Bild på raket som avfyrats från Gaza mot Israel. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Israel: Nej till medlingsförslag

IDF uppger att man träffat fler än 600 mål i Gaza, och uppger att 1 750 raketer avfyrats mot Israel.

Under torsdagskvällen kom också uppgifter om att raketer avfyrats mot Israel från södra Libanon. Vem som är bakom attacken är fortfarande okänt.

En källa som står nära Israels ärkefiende, den shiamuslimska milisgruppen Hizbollah, uppger att gruppen inte har något med händelsen att göra.

Israel tackade i går nej till ett egyptiskt medlingsförslag som gick ut på ett vapenstilleståndsavtal, och sa i stället att man skulle inleda en större offensiv.

Israel har bombat sönder hus i Gaza. Bland annat hem till Hamasmedlemmar har bombats. Bild på ett sönderbombat höghus i Gaza. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Nio palestinska barn har dödats

Dödstalen stiger efter de senaste dagarnas attacker, och över 109 palestinier har nu dödats sedan konflikten eskalerade i måndags. Av dem är nio barn.

På den israeliska sidan har sju personer dött, av dem är ett barn.

Hundratals människor har skadats, de flesta av dem är palestinier.

Den israeliska militären förberedde en eventuell markoffensiv under torsdagen, och förstärkte närvaron vid gränsen till Gaza. Åtminstone 7 000 reservister har kallats in och placerats vid gränsen till Gazaremsan.

Det etniska våldet eskalerar

Samtidigt har också det etniska våldet i israeliska så kallade blandade städer där judar och medlemmar av den arabiska minoriteten lever sida vid sida fortsatt att eskalera.

Den arabiska minoriteten utgör omkring 20 procent av landets befolkning.

Över tusen gränspoliser har kallats in för att lugna ned sammandrabbningar, och över 400 har gripits.

Enligt en källa inom polisen har liknande våldshändelser inte utspelats på flera årtionden.

Bland annat den här synagogan sattes i brand i den värst drabbade staden Lod. Bild på en bränd synagoga i Israel. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Israeliska ytterhögergrupperingar har drabbat samman med säkerhetsstyrkor och arabiska israeler. Det förekommer uppgifter om oprovocerade attacker, där araber har misshandlats.

I staden Lod där våldsamheterna nu pågått i fyra dagar sköts en person som tillhörde den arabiska minoriteten, och en synagoga satts i brand. En beväpnad person uppges också ha öppnat eld mot en grupp judar, och skadat en person allvarligt.

Enligt premiärminister Benjamin Netanyahu är våldet oacceptabelt.

– Inget rättfärdigar att araber attackerar judar, eller att judar attackerar araber, sa han och tillade att Israel för ett ''tvåfrontskrig''.

De senaste dagarnas våld har väckt utbredd oro i Israel. En del israeliska politiker har till och med varnat för att det finns risk för inbördeskrig i landet, trots att andra anser att det är en överdrift.

Premiärminister Benjamin Netanyahu fördömer det etniska våldet i Israel, men är inte villig att trappa ned insatserna mot Gaza. Bild på man som ser allvarlig ut. Mannen är Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Inget uttalande från FN, nytt möte på söndag

FN:s säkerhetsråd sammanträder för tredje gången den här veckan på söndag. Efter två slutna möten, ett i måndags och ett i onsdags, har man inte kommit fram till något gemensamt uttalande i frågan.

USA blockerade tidigare i veckan ett möte som var planerat till i dag, och röstade emot förslaget med motiveringen att ett uttalande inte lugnar ner konflikten.

Enligt försvarsminister Anthony Blinken vill USA vänta med mötet för att ge ''utrymme för diplomati''.

USA har ändå vädjat om en deskalering i området, om än för döva öron.

USA:s FN-ambassadör bekräftar ändå söndagens möte, och säger att USA "fortsatt kommer att delta aktivt i diplomati på högsta nivå för att försöka trappa ned spänningarna i området".

Söndagens möte uppges vara öppet, och ordnas efter förfrågan från Norge, Kina och Tunisien.

Källor: AFP, Reuters, Haarez, Times of Israel