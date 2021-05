Sveriges coronahantering chockerade världen – men Johan Anderbergs bok Flocken menar att Folkhälsomyndigheten fick det mesta rätt

THL on koko viikon aikana raportoinut Keski-Suomesta vain kaksi koronatartuntaa, joista molemmat Jyväskylässä. Sataatuhatta asukasta kohti sairaanhoitopiirissä on 14:n viime vuorokauden aikana todettu laskennallisesti 7,5 koronatartuntaa. Valtakunnallinen luku on 52.