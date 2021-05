Italien öppnar upp försiktigt och vill gärna se utländska turister i sommar - strikta restriktioner ännu i kraft

Italien och landets populära turistmål öppnas upp försiktigt under vårens och försommarens lopp, trots att det ännu råder utegångsförbud och och det fortfarande är förbjudet att samlas hemma med vänner.

Med de lägsta dödssiffrorna och smittotalen sedan oktober i fjol i är förhoppningarna stora i Italien att man slipper munskydd utomhus under årets varmaste månader då landet åter börjar komma till liv.

Sedan ett par veckor kan man återigen dricka kaffe på uteserveringen. När man sitter ner vid bordet får man även ta av munskyddet. Men ätt säkert avstånd till andra gäster bör respekteras.

Det går också bra att ta en drink före maten och äta lunch eller middag ute, men alltså bara på uteserveringarna. Det innebär att endast de lokaler med tillgång till utrymme utomhus kunnat öppna upp. Och det gäller att boka bord i förväg för att garanterat få en av de eftertraktade platserna.

Italien har under den andra nedstängningsperioden sedan senhösten 2020, varit indelat i zoner med olika färger beroende på smittoläget, spridningshastigheten och situationen på sjukhusen.

Rött har inneburit total nedstängning, orange att man kunnat röra sig fritt i sin egen hemkommun och gult att man kunnat resa fritt i sin hemregion. Den region som blir vit, anses i princip vara coronafri.

I nuläget är majoriteten av alla regioner gula. Med undantag för öarna Sicilien och Sardinien och Valle d’Aosta i norr, vilka är orange. Det innebär bland annat att barer och restauranger är fortsatt stängda, vilket kan komma att ändras inom kort.

De senaste veckorna har det varit fritt fram att resa mellan regioner i samma färg. Hur det kommer bli med indelningen i färger framöver återstår att se. Besluten kommer ofta så sent som dagen innan de träder ikraft.

Antalet smittade var den 11 maj nästan 7 000 och antalet dödsfall 251.

Dagen innan var det drygt 5 000 nya coronasmittade - den lägsta siffran sedan oktober 2020. Antalet dödsfall var då 198 personer.

Totalt har över 123 000 insjuknade avlidit i sviterna av corona och man har bekräftat över 4,3 miljoner smittade i Italien.

I övrigt är det fortfarande många andra restriktioner i kraft, men en del ser ut att lätta under maj och juni månad. Definitiva besked väntas nästa vecka.

Vid havet har bad- och turistanläggningarna öppnat på vissa ställen, såsom i Toscana, Lazio och Ligurien. De andra regionerna öppnar badorterna senare i maj eller i början av juni. Utomhusbassängerna öppnas i mitten av maj.

I gula regioner får museer hålla öppet under veckodagarna. Och tisdagen den 11 maj slog den berömda Scalateatern i Milano upp portarna efter att ha varit stängd i 199 dagar.

Utegångsförbudet ser ut att flyttas fram en timme, till klockan 23 istället för klockan 22. Det kan tyckas som en marginell ändring, men kan komma att innebära skillnaden mot att vilja och kunna äta middag ute på restaurang.

I Italien äter de flesta middag klockan 20, även familjer med små barn och under veckans alla dagar. I en storstad innebär det ett tajt tidsschema för att beställa, äta och hinna ta sig tillbaka hem innan klockan slår tio på kvällen.

Ett gäng 18-åringar firade födelsedag med middag på den lokala puben i lördags kväll. Det var proppfullt på uteserveringen. Först klockan 21.45 serverades de beställda hamburgarna. Då satt redan de föräldrar som skulle hämta och väntade i bilen utanför samtidigt som de såg hur klockan tickade mot tiden för utegångsförbudet.

Att vänta på maten hör till i Italien. Sällskapet och det sociala är minst lika viktigt som maten.

En del vittnar om att de fått lämna namn och adress när det kommit till restaurangen för att äta. Om någon av middagsgästerna testar positivt för coronaviruset, kan de övriga på så vis snabbt spåras.

För första gången sedan pandemins början, talas det nu om möjligheten att slippa munskydd ute. Men för det krävs att 30 procent av italienarna har fått minst en dos vaccin, enligt Pierpaolo Sileri, statssekreterare med ansvar för hälsofrågor.

Tidigare den här veckan var siffran drygt 17 miljoner, vilket motsvarar cirka 28 procent av den drygt 60 miljoner stora befolkningen.

Och i mitten av juni ser det ut som att de som vill gifta sig, ska kunna uppfylla sin dröm om bröllop i Italien igen. Giftermål var en växande trend i Italien före pandemin och bröllopsbranschen omsätter hundratals miljoner euro årligen.