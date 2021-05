Norrena & Frantz: “Sluta skylla allt på exet och se dig själv i spegeln!”

Relationspodden ville veta om det alltid är den som gör slut som är boven i dramat.

Nej självklart inte, svarade de allra flesta.

Men det är vanligtvis den som lämnar som blir utpekad som syndabock, fast bägge parter haft ett ansvar för relationen.

Vi översköljdes av en tsunami av berättelser. Ni berättade om anledningen till att era förhållanden tagit slut, men en del förklarade också varför ni inte vågar gå.

Barn, ekonomi och social status är vanliga orsaker att stanna i en knagglig - eller kanske t.o.m. kärlekslös - relation.

Om man hittat en annan sätter det så klart fart på processen, det kan vara startskottet till att man bestämmer sig för att göra slut.

Men många skrev också om hur livet blev efter skilsmässan och vad ni lärt er av den.

Inte en enda ångrar sitt beslut så här i efterhand.

Här är några av era berättelser och flera hör du i veckans avsnitt av Norrena & Frantz.

Jag blir så trött på alla lämnade kvinnor som svartmålar sina f.d. män. Jag brukar fråga dem hur de själva tycker att de var som fruar.

Hur ofta hade de sex till exempel? Då brukar svaret vara: det blev inte liksom av mera, lusten har försvunnit.

Och så funderar de varför karln hittade en annan! Suck!

- Lyckligt frånskild 49 åring

Jag lever i ett kärlekslöst förhållande. Vi är gifta och har ett barn på fem år.

Jag gar hittat kärleken på jobbet och funderar på vad jag ska göra.

En del ser det som ett misslyckande att skilja sig, men det tycker inte jag.

- 40

You can fall in love and you can fall out of it too. Man kan inte styra känslor. - San 49