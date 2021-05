Nordkorea vid katastrofens brant efter kompromisslös coronakamp – det slutna landet isolerade sig ytterligare

Varken Kim Jong-Un eller hans fru Ri Sol-Ju bar munskydd under en militär konsert den 6 maj.

Varken Kim Jong-Un eller hans fru Ri Sol-Ju bar munskydd under en militär konsert den 6 maj.

Nordkoreas coronastrategi gick ut på att skjuta alla som försökte ta sig in i landet, att stoppa all import och export, att stänga ner städer och tvinga människor att stanna hemma utan möjlighet att skaffa mat. Det har troligtvis hindrat spridningen av viruset, men drygt ett år efter pandemins utbrott är det utarmade landet vid katastrofens brant.

Nordkorea var ett av världens mest isolerade länder redan före pandemin. Ändå tvekade man inte att stänga gränsen mot Kina efter att de första coronafallen rapporterades i Wuhan.

Man bildade också en noga övervakad buffertzon som sträcker sig två kilometer från gränsen. Rädslan att få in corona var större än att döda människor.

– De skjuter alla som försöker ta sig in i landet eller som råkar befinna sig vid gränsen för att inte få in coronaviruset, säger Sokeel Park, Sydkoreachef för den humanitära hjälporganisationen Link, Liberty in North Korea, med högkvarter i Seoul.

Gränsaktiviteter som flykt, smuggelhandel och mobilsamtal med omvärlden, med hjälp av förmedlare och det kinesiska mobilnätet, har därmed upphört.

Link hjälper nordkoreanska avhoppare att fly över gränsen mellan Kina och Nordkorea. Den vanliga flyktvägen går genom Kina till ett tredje land. Därifrån flygs nordkoreanerna till Sydkorea där de automatiskt beviljas sydkoreanskt medborgarskap.

Men i fjol kom det avsevärt färre avhoppare till Sydkorea - totalt 229 - av vilka de flesta kom pandemin. Det kan jämföras med de senaste åren då kring 1 000 avhoppare har registrerats varje år i Sydkorea.

Rysslands ambassadör i Nordkorea åkte i vintras med sin familj med en järnvägstralla till den kinesiska gränsen då tågförbindelserna hade ställts in.

Svårt att upprätthålla kontakter

Avhoppare brukar lägga stor en del av sin inkomst på att skicka pengar tillbaka till sina familjer i Nordkorea. Nu får de inte kontakt med släkten och den aggressiva gränsövervakningen gör att inga pengar kan förmedlas.

Sokeel Park säger att det är mycket svårare att få information nu eftersom de flesta internationella delegationerna har lämnat landet. De som är kvar får inte göra något, de sitter som i husarrest.

– Nordkorea är ett ännu svartare hål. Vi vet inte hur pass illa det är, men vi vet att det är väldigt dåligt. De hårda gränsrestriktionerna har lett till minskning av smuggelhandel och brist på nödvändiga varor, säger Sokeel Park.

– Dessutom drabbades landet hårt av översvämningar och tyfoner förra året, vilket försvårat läget. Och det blir hela tiden värre.

Katastrofalt läge

Andrei Lankov, professor i Koreastudier vid Kookmin universitetet i Seoul och chef för NK News, som bevakar Nordkorea, anser också att situationen är på gränsen till katastrofal.

– Jag skulle säga att situationen är väldigt dålig. Vad vi hör är att det går fort utför. Först är det FN-sanktionerna sedan 2016-17 som gjort det svårt, sedan är det karantänen.

Nordkorea har stoppat all import och export. Ekonomin som redan var dålig på grund av sanktionerna har halverats. De exklusiva butikerna har i stort sett tömts på varor. Folk har dött av svält, säger Lankov.

Nordkorea byggde på Kim Jong-Uns order ett nytt sjukhus i Pyongyang på rekordtid, för att förbättra hälsovården under pandemin.

Nordkorea har sedan pandemins början hävdat att de inte har ett enda coronafall.

Andrei Lankov vet inte hur många som har smittats av corona i Nordkorea, men han tror inte att det är så många med tanke på landets strategi.

Han tror att nordkoreanernas coronahantering beror på att de är överdrivet rädda. Så fort det är pandemiutbrott, oavsett var i världen, stänger det slutna landet sina gränser, så gick det även under Ebola-utbrottet i Västafrika.

– De tror att varor kan vara smittspridare. De har stoppat nästan all trafik till och från utlandet. Men de är också väl medvetna om att de inte skulle kunna hantera en stor coronasmitta i landet, säger han.

Ingen av de 7 000 delegaterna och observatörerna som deltog i det nordkoreanska Arbetarpartiets åttonde partikongress i vintras, bar munskydd.

Städer nedstängda i månader

Det är inte bara yttre gränser som har övervakats under pandemin. Gränsstäder har i flera omgångar stängts ned för månader.

Så fort någon tillfångatagits efter att ha lyckats ta sig över gränsen mellan Kina och Nordkorea, har man stängt ner närbelägna städer.

Folk tvingas då stanna hemma utan möjlighet att skaffa mat, så man undrar hur upprörda de drabbade människorna är?

– Folk blir arga, unga blir olyckliga men det finns inga gräsrotsrörelser och utan organisation kan de inte slåss. Det är lätt att skrämma enskilda individer. Vanliga människor är livrädda, säger Andrei Lankov.

Kina behöver ett fungerande, stabilt Nordkorea som en buffertzon mot USA. De ser till att hålla Nordkorea lagom flytande

Trots bristen på mat tror han inte att Nordkorea är på väg in i en ny hungerkatastrof som den under 1990-talet då lag och ordning också rasade samman på många håll i landet.

– Nej, det är nog inte så sannolikt, förutspår Lankov.

– Framför allt kommer kineserna inte att tillåta det. Kina behöver ett fungerande, stabilt Nordkorea som en buffertzon mot USA. De ser till att hålla Nordkorea lagom flytande så att det inte blir revolution i landet och en stor flyktingkris som drabbar Kina.

– Även om Kina anser att Nordkorea är ytterst otacksamt och bråkigt. Även om Nordkorea ser Kina som en fiende är båda länderna beroende av varandra. Kinas och USA:s dåliga relationer är en gåva för Nordkorea. Kim Jong-un kan spela ut Kina mot USA. Kina förser Nordkorea med förnödenheter och även folket får mat, säger professor Lankov.

Nordkorea ställde in så gott som alla flyg- och järnvägsförbindelser till omvärlden i början av pandemin.

Ingen matbrist

Priset på spannmål har inte gått upp vilket tyder på att tillgången inte har minskat.

– Folk svälter, men det är ingen massvält, det skulle vi ha vetat, säger Lankov.

De inofficiella marknaderna har begränsats även när det inte har rått nedstängning. Folk får inte prata med varandra när de ska handla mat.

Att köpa och sälja mat utanför statliga strukturer och samt all smuggling har försvårats. Följaktligen har nordkoreanernas möjlighet att påverka sitt liv en smula, också försvårats. Men Andrei Lankov anser att det inte bara är pandemin som påverkar marknadernas begränsningar.

Spannmålspriserna har inte stigit, vilket tyder på att Nordkorea inte lider av akut matbrist just nu.

– För tio år sedan uppmuntrade Kim Jong-un marknadsekonomi. Det bidrog till att människor fick mycket mer självständighet. Men de senaste åren med sanktioner och kärnvapenupptrappning, har fått Kim Jong-un att vända tillbaka till det stalinistiska centralstyret.

I sitt tal efter partikongressen i januari skickade Kim Jong-Un ett tydligt budskap om en återgång till strängt styre.

– Han tänker begränsa marknadsekonomin och människors självständighet. Det är lag att följa statens produktionsplan. Gör man inte det är man en brottsling. Folk är frustrerade, de kommer att förlora en stor del av sin självständighet och det kommer göra dem olyckliga, befarar Lankov.

Det isolerade Nordkorea stängde gränserna hermetiskt i början av pandemin. Bilden är från gränsen mellan Nord- och Sydkorea.

Ingen återgång till det som var

Flyktingaktivisten Sokeel Park befarar att Nordkorea inte kommer återgå till hur det var före coronapandemin.

– Det är möjligt att de fortsätter att hålla hårdare gränskontroller, ökad övervakning, marknadsrestriktioner och att det blir det nya normala.

Corona kan ha hjälpt dem att skynda på återgången till isolering och självtillit, säger Sokeel Park.

Nordkorea ska få 1,7 miljoner vaccindoser av Astra Zeneca genom Världshälsoorganisationens Covax-program, men när det sker är ovisst.

Under de värsta perioderna i omvärlden har Nordkoreas statliga nyhetskanal varit mån om att sända ut information om massgravar och förtvivlad sjukhuspersonal i andra länder.

Men sedan vaccin började rullas ut runt omkring världen har det varit knäpptyst i världens mest isolerade land.