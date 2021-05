Morgonkollen: Rysslands och USA:s utrikesministrar möttes – och fyra andra nyheter att ha koll på

God morgon! Här listar vi fem nyheter att ha koll på den här torsdagsmorgonen.

Artigt men spänt tonfall mellan USA:s och Rysslands utrikesministrar

USA:s utrikesminister Antony Blinken träffade igår kväll sin ryska kollega Sergej Lavrov i Reykjavik.

Frågan om ett möjligt toppmöte mellan länderna förblev öppen – likaså dess tidpunkt. Enligt nyhetsbyrån Interfax vägrade Lavrov efter samtalet mellan de två svara på frågan om Ryssland är villig till ett toppmöte.

Blinken uttryckte under mötet oro över ryska truppers rörelse vid den ukrainska gränsen samt oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj. Enligt Lavrov var samtalet konstruktivt och han sa att båda sidor förstår behovet av att dämpa spänningarna sinsemellan.

De flesta kommuner har klimatmål – naturmål inte lika vanligt

Finlands kommuner blir långsamt grönare, men klimatåtgärderna varierar från kommun till kommun.

Två tredjedelar av kommunerna (206 av 309) har ställt upp klimatmål, visar den utredning som jubileumsfonden Sitra sammanställt inför kommunalvalet.

Borgå är en av de mer klimatvänliga städerna. Motorbåtar fästa vid bryggor på en å. Bild: Yle / Rebecka Svedberg

Endast var femte kommun har ställt upp ett mål gällande biologisk mångfald.

Borgå är en av kommunerna som kommit längst – likaså Ijo, Lahtis och Joensuu.

Video: Lönar det sig att köpa coronahemtest?

Hemtest för covid-19 har nu börjat säljas i mataffärerna, men hur väl fungerar de egentligen?

Det har vi tagit reda på! Vi har kontaktat experten Carita Savolainen-Kopra vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) som svarar på frågor om testet.

Hon säger bland annat att hemtestet inte ersätter hälsovårdens tester, men de kan vara smidiga.

Ensamma djurungar bör inte räddas i onödan

Har du någon gång hittat en ensam harunge eller någon annan djurunge i naturen? Vet du då vad du ska göra?

Sanningen är att man förmodligen inte behöver göra något. Djurungar är en vanlig syn på sommaren, men få är övergivna.

Harungar må vara jättesöta och svåra att låta bli att röra, men ofta klarar de sig utan hjälp från oss. Två harungar i en bur. Bild: Sara Silvennoinen

– En ensam djurunge som ser hel och frisk ut behöver oftast inte människans hjälp, säger Britt-Marie Juup vid Åbo djurskyddsförening.

Hon säger att det är bra att dra sig tillbaka så att honan vågar sköta eller hämta sin unge.

Finland med i dagens semifinal av Eurovisionen

I dag stiger Blind Channel upp på Eurovisionsscenen i Rotterdam och framför sin låt Dark side. Tio platser i lördagens final står på spel.

Sändningen börjar klockan 22 och du kan se den på Yle Arenan (eller i TV1).

Så här såg Blind Channel ut under Eurovisionens öppningsceremoni. De har målat sina mittfinger röda eftersom EBU inte tillåter att de visar sina mittfinger under uppträdandet, vilket de hade planerat göra. Blind Channel under Eurovisionens öppningsceremoni 2021. Bild: Berislav Jurišić / Yle

Utöver Finland tävlar följande länder i kväll: Albanien, Bulgarien, Danmark, Estland, Georgien, Grekland, Island, Lettland, Moldavien, Polen, Portugal, San Marino, Schweiz, Serbien, Tjeckien och Österrike.

Tio länder (plus värdlandet och The big five) har redan tagit sig till finalen – bland annat Sverige, Norge och Ryssland.

Dagens väder

Det är regnigt på många håll i dag.

I landets västra del och Norra Österbotten utlovas växlande molnighet och på dagen mest uppehåll. Från i kväll åter allmänt regn. Det är mellan 11 och 18 grader. Mest svag vind.

I landets östra del och Kajanaland regnskurar på många håll. Det är mellan 13 och 20 grader. Även i norr regnar det och där är det svalare, mellan 4 och 8 grader. Svag eller måttlig vind.

Här hittar du den fullständiga väderrapporten.