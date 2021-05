Morgonkollen: Nya EU-sanktioner mot Belarus – och fyra andra nyheter att ha koll på

God morgon! Här listar vi fem nyheter att ha koll på den här tisdagsmorgonen.

EU-ledarna har enats om nya sanktioner mot Belarus med anledning av söndagens incident i Minsk.

Europeiska rådet kräver samtidigt att journalisten Roman Protasevitj och flickvännen Sofia Sapega som gripits av belarusiska myndigheter släpps omedelbart.

EU uppmanar luftfartsorganisationen ICAO att undersöka den "oacceptabla incidenten" och säger att belarusiska flygbolag kommer att portas från EU:s luftrum och från flygplatser i EU-länder.

– Det är ett mycket starkt och målmedvetet svar på den här situtationen, kommenterade statsminister Sanna Marin (SDP) EU:s beslut tidigt på tisdagsmorgonen och säger att sanktionerna ska diskuteras på detaljnivå ännu.

När regimen i Minsk tog till flygvapnet för att inför öppen ridå släpa hem en journalist som har flytt landet kan det bara betyda en sak. Ingen belarusier i exil kan känna sig säker – KGB kan knacka på dörren, skriver Svenska Yles Baltikumkorrespondent Gustaf Antell i en kommentar om läget i Belarus.

Hundratals belarusier har flytt sitt land under det senaste året – många av dem till Vilnius. Också Protasevitj flydde till staden.