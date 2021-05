Morgonkollen: Hur vårdslös du varit med nätbankskoder och kort bestämmer om du får ersättning efter nätbedrägeri – och fyra andra nyheter för morgonen

Nätfiske, då personer luras att uppge sina bankkoder eller kreditkortsuppgifter, blir allt vanligare. Under den här våren har rekordmånga fall av nätbedrägeri uppdagats.

Och om den som fallit offer för nätfiske anses ha varit vårdslös med sina bankkoder eller kreditkortsuppgifter, har hen inte rätt till återbetalning. Hur vårdslös en person varit, bestämmer om banken är ersättningsskyldig.

– Kunden har ansvar att använda sitt kort och sina nätbankskoder enligt de villkoren som finns i tjänsten. Om kunden använder dem på ett annat sätt och banken har skött sina skyldigheter så måste man ta i beaktande den vårdslösheten när man bedömer, säger Aktias jurist Anna Rönning.

USA:s president Joe Biden är inte nöjd med de utredningar som hittills gjorts för att klarlägga det nya coronavirusets ursprung.

Biden ber nu USA:s underrättelsetjänster att utreda saken ytterligare - och förväntar sig ett resultat inom tre månader.

Den rådande teorin är att det nya coronaviruset fått spridning från djur på en matmarknad i kinesiska Wuhan, men den här teorin utmanas av att viruset egentligen skulle ha rymt från ett laboratorium i staden.

Världshälsoorganisationen WHO:s utredning har tidigare slagit fast att viruset sannolikt överförts från djur till människor.

Det jättelika containerfartyget som täppte till Suezkanalen i nästan en vecka i mars har fortfarande inte fått åka vidare från kanalen.Det går inte att förutspå hur länge till den finländska S-gruppens tre containrar blir kvar ombord.