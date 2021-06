Morgonkollen: Tiotals antivaxxare och pandemiförnekare bland kommunalvalskandidaterna – och fyra andra nyheter att ha koll på

God morgon! Här listar vi fem nyheter att ha koll på den här fredagsmorgonen.

Tiotals antivaxxare och pandemiförnekare bland kommunalvalskandidaterna

Enligt Yles granskning finns det tiotals kommunalvalskandidater från flera stora partier som ifrågasätter coronapandemin och sprider desinformation och konspirationsteorier.

En del kallar coronapandemin för en bluff, andra kallar coronatesterna och vaccinerna för bedrägerier och restriktionerna för statens sätt att försöka kontrollera medborgarna.

De här åsikterna går emot samtliga de stora partiernas officiella linje.

Vänner spionerar visst på vänner och alla vet det – spionavslöjandet skadar knappast Danmark

De senaste avslöjandena om att den amerikanska underrättelseorganisationen NSA fått hjälp av Danmarks militära underrättelsetjänst Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) för att spionera på sina europeiska allierade förvånar inte.

Danmark har traditionellt haft ett mycket nära samarbete med USA:s underrättelsetjänster. Under kalla kriget var Danmark intressant för USA på grund av sitt geopolitiska läge vid mynningen till Östersjön och i närheten av Östtyskland.

Nu har Danmarks Radio och en rad europeiska medier kommit över uppgifter om innehållet i Operation Dunhammer – som utredningen kallas.

Under kalla kriget hade NSA avlyssningsstationer i Västberlin. Nu står de övergivna efter att verksamheten flyttat till internet. En cyklist syclar förbi en övergiven avlyssningsstation. Bild: EPA-EFE/FILIP SINGER

Lejonen klara för semifinal

Det krävdes inte mer än ett mål för Lejonen i kvartsfinalen. Tjeckien klarade inte av att penetrera den blåvita försvarsmuren på torsdagskvällen – Finland går till semifinal mot Tyskland efter 1–0.

Finland avgjorde matchen i den andra perioden då Iiro Pakarinen satte ett rappt skott på mål från kort avstånd, Jere Innala fick klubban på returen och lyckades styra in pucken förbi Simon Hrubec i det tjeckiska målet.

I semifinalen på lördag ställs Lejonen mot Tyskland, då Kanada skrällslog det ryska laget i kvällens andra semifinal.

Finland fick fira mot Tjeckien. Finland firar mål. Bild: Lehtikuva

Gripen regimkritiker "erkände" i belarusisk statlig tv och prisade Lukasjenko

Roman Protasevitj greps av myndigheterna i Belarus den 23 maj sedan ett passagerarplan under mycket kontroversiella former tvingats ner i Minsk. Han har intervjuats i belarusisk tv under något som hans anhängare beskriver som tvångsliknande former.

– Allt som Protasevitj sa var framtvingat, rena rama propagandan och ingenting var sant.

Protasevitj, som såg ut att känna sig obekväm under videointervjun, erkände att han uppmanat folk att protestera i fjol. Han prisade också Belarus diktator Aleksandr Lukasjenko.

Sofia Sapega och Roman Protasevitj Sofia Sapega och Roman Protasevitj Bild: AFP / Lehtikuva

Biden svartlistar ännu fler kinesiska företag än Trump

USA:s president Joe Biden utökar listan på kinesiska företag som amerikaner förbjuds att investera i.

På företrädaren Donald Trumps svarta lista fanns 31 kinesiska firmor. Bidens nya lista omfattar hela 59 bolag.

Bidens svarta lista riktar in sig på kinesisk militär industri och på kinesiska företag som säljer övervakningsteknologi.

USA:s president Joe Biden talade i Tulsa, Oklahoma, den 1 juni. USA:s president Joe Biden talade i Tulsa, Oklahoma, den 1 juni. Bild: AFP / Lehtikuva

Vädret är soligt och varmt i hela landet.

Dagens högsta temperatur är mellan 22 och 27 grader, vid kusten lokalt lägre.

Nattens lägsta temperatur är mellan 6 och 12 grader.