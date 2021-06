Morgonkollen: Boko Haramledaren uppges vara död – och fyra andra nyheter att ha koll på den här morgonen

God morgon! Här listar vi fem nyheter att ha koll på den här måndagen.

Plötslig eller förvärrad fattigdom har drabbat en del av finländarna under det gångna året.

Anna, som bor i en mindre stad i Svenskfinland, vet hur det känns då pengarna inte räcker till.

Under några år har hon levt som ensamstående förälder på heltid, med fyra minderåriga barn boende hemma. Hon har 900 euro kvar efter skatt som ska räcka till hyra, telefon och andra räkningar, mat och kläder åt barnen.

Enligt Statistikcentralens levde 873 000 finländare under risk för fattigdom eller social utestängning år 2019. Lista Bild: Anki Westergård/YLE

– Jag är helt beroende av bidrag för att få det att gå ihop.

Ekvationen är många gånger omöjlig.

En rivaliserande jihadistgrupp uppger att Boko Harams ledare Abubakar Shekau sprängde sig själv i luften för två veckor sedan när han hade jagats av rivalerna i flera dagar.

Det har hänt tidigare att den ökände terrorledaren uppgetts ha dödats. Inga oberoende källor har ännu bekräftat de senaste uppgifterna, men de verkar mer detaljerade än vid tidigare tillfällen. .

I dag inleder försvarsmaktens flygtrupper övningen Arctic Challenge tillsammans med luftvapnen från de andra två värdländerna Sverige och Norge.

Förutom värdländerna deltar också flygtrupper från Tyskland, Storbritannien, USA, Danmark.